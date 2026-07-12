Janella Salvador at Klea Pineda, pinakilig ang netizens sa ‘Wanna try mine?’ video

By DELIA CUARESMA
Muling pinag-usapan online sina Janella Salvador at Klea Pineda matapos mag-viral ang kanilang “Wanna Try Mine?” TikTok moment na naghatid ng kakaibang kilig sa kanilang fans.
Sa video, makikitang magkasama ang dalawa habang kumakain nang biglang nagtanungan ng, “Wanna try mine?”
Unang nag-alok si Klea ng kanyang pagkain at agad namang sinagot ni Janella ng “Yes!” bago tikman ang hawak nito.
Pero nang si Janella naman ang nagtanong ng “Wanna try mine?” kay Klea, pabirong tumanggi ang aktres at sumagot ng, “No, thank you.”
Dito na nagkunwaring nagtampo si Janella, na lalo namang nagpakilig sa kanilang fans.
Para sa maraming netizens, hindi lang simpleng cute ang palitan ng dalawa. Napansin nila ang playful na double meaning ng tanungan, kaya marami ang nakaramdam ng “sexy pero sweet” na energy mula sa kanilang biruan.
Umabot na sa milyon ang views ng naturang TikTok video at bumuhos ang reaksyon ng fans:
“Sana ganyan din ako ka-cute pag naasar HAHAHA.”
“Ang cute naman magtampo ni Janella, sana all.”
“The prettiest couple.”
“Hahahaha cute and funny.”
Hindi ito ang unang pagkakataon na naging usap-usapan ang chemistry nina Janella at Klea.
Nauna nang naging viral ang “Magpapakain ako” comment ni Janella kay Klea, na ikinatuwa rin ng fans dahil sa lambing at playful na dating nito.
Dahil sa sunod-sunod na nakakakilig na moments, mas lalo pang tinatangkilik ng supporters ang natural na dynamics ng dalawa.
Yun na!