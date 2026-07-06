Elisse Joson, nagi-guilty sa hiwalayan kay McCoy de Leon!

By ROWENA AGILADA
Eight years ang naging relasyon nina McCoy de Leon at Elisse Joson na nauwi rin sa hiwalayan. Five years old na ngayon ang love child nilang si Felize.
Ani Elisse kay DJ ChaCha, hindi niya ginusto ang nangyari. Sinubukan nila ni McCoy maayos ang kanilang relasyon,pero hindi nag-work. May mga bagay na hindi na niya kayang i-tolerate.
Pero ani Elisse, may mga pagkakataong nalulungkot siya at nagi-guilty sa desisyon niyang hiwalayan si McCoy. Aniya, may kurot sa puso niya kapag gustong makita ni Felize ang daddy niya.
Super close ang mag-ama at mahal na mahal ni Felize ang daddy niya.
Four years old si Felize noong naghiwalay sina Elisse at McCoy. Ani Elisse, ipinaliwanag niya sa anak nila kung bakit. Kahit alam niyang sa murang edad nito’y hindi pa nito ganap nauunawaan ang sitwasyon.
Co-parenting
Co-parenting sina McCoy at Elisse na aniya, depende sa kanilang schedule ang pagkikita ng mag-ama.
Mahirap maging single mom, pero kinakaya niya, ani Elisse. Naging wiser siya because of motherhood. Bago siya bumili ng isang bagay, pinag-iisipan muna niyang mabuti.
One year na siyang single and not dating anyone else. Focused si Elisse sa kanyang sarili. Nag-try siya noon makipag-date, pero hindi nag-work.
“I’m happy where I am now. I want to be loved. ‘Yun na lang ang kulang,” saad ni Elisse.
Miss na
Samantala, in a totally unrelated news, nagkita sa isang mall at saglit nagkausap sina Wally Bayola at Ogie Diaz. Nakasaklay si Wally sanhi ng motor accident na nangyari sa kanya last March this year.
Ayon kay Wally, anim na turnilyo ang inilagay sa mga paa niya. Araw-araw siyang nagte-therapy.
Nami-miss na raw niya ang pagpasok sa “Eat Bulaga.” Araw-araw siyang nanonood.
Looking forward si Wally na makabalik na siya sa naturang noontime show.