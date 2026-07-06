Entertainment

Alden Richards, bakit nga ba nahilig sa pagbibisekleta?

Tempo Desk
Tempo Desk
2 Min Read

By RUEL J. MENDOZA

Kinuwento ni Alden Richards sa vlog interview ni broadcast journalist Karen Davila ang pinagdaanan niyang mental health challenges at kung paano siya nagamot sa pamamagitan ng cycling.

Kuwento ng Kapuso star: “Ever since I started my journey with cycling, way back April 24, last year, I think this is one of the hobbies that really hinila niya ako paakyat because of all the mental health challenges that I have been experiencing.”

Binunyag pa ni Alden na dumaan siya sa “darkest period of his life” dahil noon ay mas inuuna niya ang iba kesa sa kanyang sariling pangangailangan. Kaya naapektuhan ang kanyang mental well-being.

“All of a sudden, when I reached my 30s, right now, I’m 34. Parang doon lang siya slowly nagma-manifest na all those bottled-up moments and emotions started to overpour already. I never really got the chance to deal with it because for the longest time, hindi ko siya pinapansin e. Then, one day, it got me. Lack of purpose. Lack of motivation. Parang, I didn’t want to do this anymore. No work. Wala ng point. Parang everything doesn’t make sense anymore,” diin niya.

Ang cycling daw ang nagbigay sa kanya ng “euphoric feeling” kaya nagawa niyang sumali sa first triathlon niya at plano niyang sumali sa Ironman Race in 2027.

Samantalang mapapanood si Alden sa romantic comedy series na “Love, Siargao.”

Mapapanood din siya soon sa medical drama series na “Code Grey.”

Pilipinas, umeeksena sa Busan filmfest
HBO says Brexit won’t hurt ‘Game of Thrones’ production
Rising singer is a datu
Bibeth Orteza, festival director na
Yassi Pressman raves about Coco’s kindness
TAGGED:
Share This Article
Previous Article Elisse Joson, nagi-guilty sa hiwalayan kay McCoy de Leon!
Next Article RIVALS NO MORE: Vice Ganda, Vic Sotto unite for first film together

Stay Connected

- Advertisement -

Latest News

RIVALS NO MORE: Vice Ganda, Vic Sotto unite for first film together
Entertainment
Elisse Joson, nagi-guilty sa hiwalayan kay McCoy de Leon!
Entertainment Timing
Marcoleta rushed to PNP Hospital after complaining of chest pains
Headlines News
PVL takes pre-season action on the road with On Tour
Sports Volleyball