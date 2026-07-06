Alden Richards, bakit nga ba nahilig sa pagbibisekleta?

By RUEL J. MENDOZA

Kinuwento ni Alden Richards sa vlog interview ni broadcast journalist Karen Davila ang pinagdaanan niyang mental health challenges at kung paano siya nagamot sa pamamagitan ng cycling.

Kuwento ng Kapuso star: “Ever since I started my journey with cycling, way back April 24, last year, I think this is one of the hobbies that really hinila niya ako paakyat because of all the mental health challenges that I have been experiencing.”

Binunyag pa ni Alden na dumaan siya sa “darkest period of his life” dahil noon ay mas inuuna niya ang iba kesa sa kanyang sariling pangangailangan. Kaya naapektuhan ang kanyang mental well-being.

“All of a sudden, when I reached my 30s, right now, I’m 34. Parang doon lang siya slowly nagma-manifest na all those bottled-up moments and emotions started to overpour already. I never really got the chance to deal with it because for the longest time, hindi ko siya pinapansin e. Then, one day, it got me. Lack of purpose. Lack of motivation. Parang, I didn’t want to do this anymore. No work. Wala ng point. Parang everything doesn’t make sense anymore,” diin niya.

Ang cycling daw ang nagbigay sa kanya ng “euphoric feeling” kaya nagawa niyang sumali sa first triathlon niya at plano niyang sumali sa Ironman Race in 2027.

Samantalang mapapanood si Alden sa romantic comedy series na “Love, Siargao.”

Mapapanood din siya soon sa medical drama series na “Code Grey.”