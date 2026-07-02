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TVJ, may maagang regalo!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By JUN NARDO

Nakatanggap ng maagang regalo sina Tio, Vic At Joey matapos desisyunan ng Mandaluyong City ang kasong oral defamation with prayer for permanent injunction na isinampa nila laban kay Anjo Yllana na dati nilang kasama bilang host ng “Eat Bulaga.”

Ngayong July ang ika-47 anibersaryo ng longest-running noontime show sa ilalim ng TVJ Productions.

Nitong mga nakaraang buwan, naging kontrobersyal ang mga videos ni Anjo tungkol sa hosts ng “Eat Bulaga.” Upang pangalagaan ang pangalang binuo sa loob ng ilang dekada, dinala sa korte ng TVJ ang kanilang reklamo laban kay Anjo.

Bukod sa injunction, humihingi rin sila ng damages na umaabot sa mahigit ilang milyong piso.

Aray!

May diperensya!

Nagtaka ang invited media na dumalo sa press conference ng “Tukso 2” dahil tila hindi sila maayos na hinaharap ng bagong VMX star na si Angel Castro. Alinman sa nakatalikod siya o hindi diretso ang tingin, kaya inakala ng marami na nagmamaldita ang seksing dilag.

‘Yun pala, may problema siya sa mata. Ayon kay Angel, minsang natusok ng fake eyelashes ang kanyang mata at nasugatan ito. Mula noon, sumasakit na raw ang kanyang mata kapag natatamaan ng matinding ilaw. Aniya, muntik pa nga siyang mabulag dahil sa insidente.

Anyway, isang special feature ang “Tukso 2,” kung saan ipakikilala ang mga bagong VMX Babes.

Isa si Angel sa mga bagong pagpapantasyahan ng bayan kasama sina Shalanie de Vera, Shanon Sizon, Akira Takamura at Kim Yashi.

Streaming na ang “Tukso 2” ngayong July 17, kasabay ng “Lunok” nina Astrid Lee at Allison Ross.

Non-stop talaga ang VMX sa pagbibigay-init sa kanilang subscribers, huh!

 

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