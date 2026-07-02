EntertainmentTiming

Ian at Matet, nagkaayos na!

Tempo Desk
Tempo Desk
2 Min Read

By ROWENA AGILADA

Nagkausap at nagkaayos na sina Ian at Matet de Leon. Well, sana’y tuluy-tuloy na ito. Kailan naman kaya magkakausap at magkakaayos sina Ian at Lotlot de Leon? Hopefully soon.

Si Ian ang nag-effort kausapin si Matet. Aniya sa socmed post niya, nag-usap sila nang masinsinan ni Matet. Pinasalamatan niya ito.

Close sina Ian at Matet noong wala pang kontrobersiya sa kanilang magkakapatid. Sa isang interbyu, sinabi pa ni Ian na noong baby pa si Matet ay siya ang nagpapalit ng diapers (O, lampin?) nito.

Hopefully, maging daan si Matet para magkaayos na rin sina Lotlot at Ian.

Pinuri naman ng netizens si Matet sa socmed post niya ng throwback photo nila ni Ian with Lotlot and their late mommy, Nora Aunor.

Sa photo, baby pa si Matet na kalong siya ni Nora. Katabi ni Nora sina Lotlot at Ian na mga bata pa rin at parehong nakangiti.

Big deal?

Ano naman kung malaki ang age gap nina Enrique Gil at rumored girlfriend niyang si Andrea Brown? He is 34 years old, she is 18.

Bakit ba big deal ‘yun sa ibang netizens? O, hindi lang nila matanggap na much younger kay Liza Soberano ang ipinalit sa kanya ni Enrique?

Wala pa namang inaamin si Enrique na officially together na sila ni Andrea, kung maka- react naman ang ibang netizens. Hay, naku!

Engaged na!

Engaged na si Therese Malvar sa partner niyang si Jaime Morados. Iflinex niya sa socmed ang engagement ring na may caption na, “I have found the one whom my soul loves.”

Congratulations!

Lovi Poe, naipakilala na ang French BF sa kanyang pamilya
Juana Change to back Duterte but won’t stop criticizing
Ken Chan, Rita Daniela tackle DID in ‘Ang Dalawang Ikaw’
Marian ayaw makialam sa Ai-Ai-Kris feud
Ken Chan to warm hearts via new soap
TAGGED:
Share This Article
Previous Article TVJ, may maagang regalo!

Stay Connected

- Advertisement -

Latest News

TVJ, may maagang regalo!
Entertainment First Timer
More jobs for Filipinos as PH achieves upper-middle-income status
Headlines News
Marcos eyes more investments, business opportunities with Canada for Pinoys
Headlines News
Construction noise sparks shooting scare at QC school
Headlines News