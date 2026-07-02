Ian at Matet, nagkaayos na!

By ROWENA AGILADA
Nagkausap at nagkaayos na sina Ian at Matet de Leon. Well, sana’y tuluy-tuloy na ito. Kailan naman kaya magkakausap at magkakaayos sina Ian at Lotlot de Leon? Hopefully soon.
Si Ian ang nag-effort kausapin si Matet. Aniya sa socmed post niya, nag-usap sila nang masinsinan ni Matet. Pinasalamatan niya ito.
Close sina Ian at Matet noong wala pang kontrobersiya sa kanilang magkakapatid. Sa isang interbyu, sinabi pa ni Ian na noong baby pa si Matet ay siya ang nagpapalit ng diapers (O, lampin?) nito.
Hopefully, maging daan si Matet para magkaayos na rin sina Lotlot at Ian.
Pinuri naman ng netizens si Matet sa socmed post niya ng throwback photo nila ni Ian with Lotlot and their late mommy, Nora Aunor.
Sa photo, baby pa si Matet na kalong siya ni Nora. Katabi ni Nora sina Lotlot at Ian na mga bata pa rin at parehong nakangiti.
Big deal?
Ano naman kung malaki ang age gap nina Enrique Gil at rumored girlfriend niyang si Andrea Brown? He is 34 years old, she is 18.
Bakit ba big deal ‘yun sa ibang netizens? O, hindi lang nila matanggap na much younger kay Liza Soberano ang ipinalit sa kanya ni Enrique?
Wala pa namang inaamin si Enrique na officially together na sila ni Andrea, kung maka- react naman ang ibang netizens. Hay, naku!
Engaged na!
Engaged na si Therese Malvar sa partner niyang si Jaime Morados. Iflinex niya sa socmed ang engagement ring na may caption na, “I have found the one whom my soul loves.”
Congratulations!