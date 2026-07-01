Anjo Yllana, pinagbabayad ng korte ng P3.5M sa kaso ng TVJ Productions!

By DELIA CUARESMA
Malaking dagok ang inabot ni dating “Eat Bulaga” host Anjo Yllana matapos siyang utusan ng Mandaluyong City Regional Trial Court (RTC) Branch 279 na magbayad ng kabuuang P3.5 milyon sa TVJ Productions Inc. kaugnay ng kasong injunction at damages na isinampa laban sa kanya.
Bukod sa pagbabayad ng milyon-milyong danyos, pinagbigyan din ng korte ang hiling ng TVJ Productions para sa permanent injunction laban kay Yllana.
Sa desisyong inilabas nitong Martes, inatasan ang dating TV host na magbayad ng P1 milyon bilang temperate damages, P1 milyon bilang moral damages, P1 milyon bilang exemplary damages, at P500,000 para sa attorney’s fees at litigation expenses.
Iniutos din ng korte na permanenteng pigilan si Yllana, ang kanyang mga kinatawan, at sinumang kumikilos para sa kanya sa loob ng National Capital Judicial Region sa “publishing, broadcasting, uttering, sharing, distributing, or re-uploading” sa TikTok, TikTok Live, at iba pang social media o digital platforms ng mga pahayag na itinuring ng korte na nakasisira sa reputasyon at goodwill ng TVJ Productions at ng “Eat Bulaga.”
Nakasaad sa bahagi ng desisyon: “The defendant, his agents, representatives, and all persons acting in his behalf, are permanently enjoined… from publishing, broadcasting, uttering, sharing, distributing, or re-uploading… the defamatory statements which tend to diminish, dilute, or damage the goodwill and reputation of plaintiff TVJ Productions, Inc. and ‘Eat Bulaga.'”
Nagsampa ng kaso ang TVJ Productions matapos ang mga naging pahayag ni Yllana laban kina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon. Kabilang dito ang alegasyon niyang may isang “syndicate” umano sa loob ng “Eat Bulaga” at ang akusasyon laban kay Tito Sotto tungkol sa umano’y pagkakaroon nito ng mistress.
Matapos mailabas ang desisyon, ibinahagi ng TVJ Productions ang court ruling sa opisyal nitong social media account at tinawag itong “definitive vindication of the integrity of ‘Eat Bulaga,’ its hosts, and its management.”
Dagdag pa ng kumpanya, “The Court’s Decision stands as a stern warning that social media cannot be used recklessly to destroy the rights of others.”
Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Yllana o ang kanyang kampo kaugnay ng naging desisyon ng korte.