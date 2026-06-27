Entertainment

Jericho Rosales: ‘My brother is not missing’

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

Matapos kumalat ang ulat at panawagan tungkol sa diumano’y pagkawala ng kanyang kapatid na si Jeremiah Rosales, binasag na finally ng aktor na si Jericho Rosales ang pananahimik upang linawin ang tunay na kalagayan nito.

Sa isang pahayag na ibinahagi sa kanyang official Facebook page, sinabi ng aktor na ligtas ang kanyang nakababatang kapatid at kasama na ito ng kanilang pamilya sa probinsya.

“Hello everyone. Thank you for your concern. Jeremiah, my brother, is not missing. He is safe and is with our family in the province. God bless you all,” ani ni Jericho.

Lumabas ang pahayag ng aktor matapos mag-viral ang Facebook post ng asawa ni Jeremiah na si Jhen Go, na humihingi ng tulong sa publiko matapos umanong mawala ang kanyang mister.

Kalaunan, kinumpirma rin ni Jhen na nakaugnayan na ng pamilya si Jeremiah. Ibinunyag din niya na nakatakda sanang muling ipasok sa isang rehabilitation facility ang kanyang asawa bago ito umalis ng kanilang tahanan.

Ayon kay Jhen, matagal nang tumatayong ama ni Jeremiah si Jericho at ito rin ang nangunguna sa pagsuporta at pag-aalaga sa kanyang kapatid, kabilang ang pag-asikaso sa kanyang rehabilitasyon.

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