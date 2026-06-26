Entertainment

Kapatid ni Jericho Rosales, nawawala!

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

Nag-aalala ngayon ang pamilya ni Jericho Rosales matapos maiulat na nawawala ang kanyang nakababatang kapatid na si Jeremiah “Nuki” Rosales.

Ang asawa nitong si Jhen Go ang unang humingi ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng Facebook, kung saan ibinahagi niya ang larawan ni Jeremiah at nakiusap sa sinumang may impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan.

Ayon kay Jhen, huling nakita si Jeremiah noong June 20 sa Maia Alta Subdivision habang nakasakay sa motorsiklo. Ilang araw na umano silang walang anumang balita o komunikasyon mula rito.

“Please help us find this missing person,” ani Jhen sa kanyang post, kalakip ang contact number para sa maaaring makapagbigay ng impormasyon.

Sa panayam ng Bandera kay Jhen, isiniwalat nitong nakatakda sanang ipasok si Jeremiah sa isang drug rehabilitation facility noong June 20.

Aniya, Father’s Day gift umano nila ni Jericho ang pagpapa-rehab kay Jeremiah dahil lumalala na raw ang kondisyon nito.

Ngunit bago pa man maisakay ng mga staff ng rehab, nakatakas umano si Jeremiah.

Inamin din ni Jhen na nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa bago ito mawala dahil sa pagbabalik umano nito sa bisyo.

Lubos ding nag-aalala ang kanilang mga anak, na ayon kay Jhen ay mahal na mahal ang kanilang ama.

Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang paghahanap kay Jeremiah.

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