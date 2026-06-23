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Thompson, Pinto pay last respects to Baterbonia

Tempo Desk
Tempo Desk
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By REYNALD MAGALLON

 

 

Barangay Ginebra players Scottie Thompson and Nards Pinto visited the wake of the late Ateneo basketball player Rene ‘Bobet’ Baterbonia in Talacogon, Agusan del Sur on Tuesday, June 23.

The Kings pair paid their last respect to Baterbonia, who along with Nigerian player Divine Adili, died during a team building activity by the Blue Eagles in Dipaculao, Aurora on June 8.

Like Baterbonia, Thompson also played for Davao in Palarong Pambansa. The 19-year-old Ateneo freshman was the Palaro Most Valuable Player in the 2025 edition in Ilocos.

“Salamat my brother Scottie at Nards sa inyong pagbisita at pag pay ng last respect kay bobet at sa kanyang pamilya,” wrote Baterbonia’s coach Jess Evangelio in Bisaya in a Facebook post.

“Alam ko dapat nag cecelebrate pa kayo sa inyong championship pero kahit ganon, naglaan kayo ng oras para makiramay sa aming pagdadalamhati. Lubos ang aming pasasalamat at pag appreciate sa inyong suporta,” he added.

“Sa ngalan ng pamilya at buong team, maraming salamat sa inyong pagmamahal, panalangin at wala pagdadalawang isip na pagsuporta.”

 

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