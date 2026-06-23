Sam Verzosa, nagsalita sa tunay na dahilan ng hiwalayan nila ni Rhian Ramos!

By DELIA CUARESMA
Nilinaw ng TV host at dating Tutok To Win Party-list Rep. Sam Verzosa na hindi pulitika, eleksyon, o usapin ng kasal ang naging dahilan ng paghihiwalay nila ng aktres na si Rhian Ramos matapos ang apat na taong relasyon.
Sa panayam niya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” inamin ni Sam na matagal na silang hindi nag-uusap ni Rhian ngunit nananatili ang kanyang respeto at pasasalamat sa naging bahagi nito sa kanyang buhay.
Ayon kay Sam, isa ito sa mga huling pagkakataon na magsasalita siya tungkol sa kanilang hiwalayan dahil masyado itong personal para sa kanya.
“Totong minahal ko si Rhian. I think and I felt those were the happiest days of my life,” ani Sam. “I’m so grateful na naging parte siya ng buhay ko at naging parte rin ako ng buhay niya.”
Dahil bago sila naghiwalay ay napag-uusapan na umano nila ang posibilidad ng pagpapakasal, natanong si Sam kung may kinalaman ba ito sa naging wakas ng kanilang relasyon.
“Wala po, Tito Boy. Napag-uusapan namin iyon dahil hindi naman kami papasok sa isang seryosong relasyon kung hindi namin nakikita ang posibilidad na dalhin iyon sa next level,” paliwanag niya.
Nilinaw rin ng dating kongresista na wala ring kaugnayan ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Maynila sa kanilang paghihiwalay.
Aniya, matagal nang tapos ang halalan nang magdesisyon silang maghiwalay at nanatiling nasa tabi niya si Rhian sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay.
“The election was my hardest battle and she was there. She fought for me, she believed in me, and I will always be grateful for that,” saad niya.
Nang usisain ni Boy Abunda kung ano talaga ang ugat ng kanilang paghihiwalay, saka nagbigay ng makahulugang pahayag si Sam.
“Kaya siguro kami naghiwalay, Tito Boy, may mga bagay na nawala,” aniya.
Dagdag pa niya, natutuhan niya na hindi sapat ang pagmamahal lamang upang magtagal ang isang relasyon.
“Love is not enough. There’s trust, loyalty, respect, peace of mind, and that’s what matters,” anang negosyante.
Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, sinabi ni Sam na wala siyang anumang sama ng loob sa dating nobya at mas pinipili niyang alalahanin ang masasayang alaala nilang dalawa.
“I have no anger. I just wish her peace, all the happiness and genuine success,” saad niya.
Samantala, pinabulaanan din ni Sam ang mga lumulutang na isyung iniuugnay siya sa ilang actresses, kabilang sina Kyline Alcantara at Faith da Silva. Aniya, mga kaibigan lamang niya ang mga ito at nagkataon lamang na nakikita silang magkasama sa ilang events.