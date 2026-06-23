Bianca Manalo, game sa ‘WinRi’ tandem nina Win Gatchalian at Risa Hontiveros: ‘Why Not?’

By DELIA CUARESMA
No problem para sa beauty queen-actress Bianca Manalo ang tambalan nina Senate President-elect Win Gatchalian at Sen. Risa Hontiveros.
Sa panayam, diretsahang sinabi ni Bianca na suportado niya ang tinaguriang “WinRi” tandem, lalo na kung para ito sa ikauunlad ng bansa.
“Why not?” sagot agad ni Bianca nang tanungin tungkol sa lumalakas na pag-ship sa dalawang senador.
Ayon sa aktres, matagal nang napatunayan ng ex-boyfriend na si Gatchalian at ni Hontiveros na kaya nilang magtulungan sa mahahalagang usapin, kabilang na ang kampanya laban sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).
“Kung ikauunlad ng ating bansa ‘yong ginagawa nilang dalawa, which is noon pa naman talaga. Noon pa sila magka-tandem noong in-eradicate nila ang POGO. Full support ako sa kanilang dalawa,” ani Bianca.
Dagdag pa niya, nananatili ang kanyang paghanga at suporta kay Gatchalian kahit matagal nang natapos ang kanilang relasyon.
“Up to now, Senator, SP Sherwin has my full support and I will forever be proud of him,” saad niya.
Matatandaang kamakailan ay nagpahayag din si Gatchalian ng positibong reaksiyon sa mga netizen na nag-uugnay sa kanya kay Hontiveros.
“Syempre kinikilig din dahil na-associate ka sa isang magaling na tao,” pahayag noon ng senador.
Bagama’t hiwalay na, sinabi ni Bianca na nananatiling magkaibigan sila ni Gatchalian.
Aniya pa, maayos pa rin ang kanilang samahan, lalo na pagdating sa pag-aalaga sa kanilang tatlong aso na sina Purdelle, Paprika, at Pearl.
Yun na!