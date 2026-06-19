Ellen Adarna, hindi na naniniwala sa pag-ibig?

By ROWENA AGILADA
Mapanindigan kaya ni Ellen Adarna ang sinabi niya kay Melai Cantiveros na she’s better-off alone at hindi na raw siya naniniwala sa love?
Aniya, much happier siya being alone dahil hindi niya need ng adjustment kapag may partner siya.
Aniya pa, nakipag-live- in siya sa lahat ng ex-boyfriends niya.
Wow. Just curious, ilan kaya sila?
Kung nagkaanak pala si Ellen sa lahat ng ex-BF’s niya, ilan na kaya ang anak niya ngayon?
Isa ang anak niya kay John Lloyd Cruz at isa kay Derek Ramsay na pinakasalan niya.
Kinidnap!
Kinidnap si Jackielou Blanco ng sarili niyang daddy. Ito’ y ayon kay Butch Francisco na close friend ng aktres.
Ani Butch, super love ng daddy niya si Jackielou. Noong naghiwalay ito and her mommy, the late Pilita Corrales, kinidnap nito si Jackielou at dinala sa ibang bansa.
Hindi naabutan ni Pilita sa airport ang kanyang mag-ama dahil nakalipad na ang eroplanong sinakyan ng mga ito.
Ginawa lahat ni Pilita para maibalik sa kanya si Jackielou. Hindi niya idinemanda for kidnapping ang daddy ni Jackielou. Nag-out of court settlement sila para sa custody ni Jackielou.
When her dad died, noong buksan ang vault nito, inakala nilang puno ‘yun ng maraming pera. To their surprise, isa lang ang laman ng vault. Picture ni Jackielou.
O,di ba, parang eksena sa teleserye o pelikula?
Real estate property ang ipinamana kay Jackielou ng daddy niya. Ang Jackielou Ville subdivision sa Paranaque.