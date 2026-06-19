Bea Alonzo, single muli?

By DELIA CUARESMA
Matapos ang ilang linggong espekulasyon tungkol sa umano’y naudlot nilang kasal sa Spain, may panibagong usap-usapan tungkol kina Bea Alonzo at Vincent Co.
Ani sa mga lumabas na ulat, tuluyan na umanong naghiwalay ang dalawa.
Dagdag pa ng mga report, hindi na umano naayos ng dating magkasintahan ang mga isyung unang iniugnay sa pagkansela ng kanilang sinasabing destination wedding.
Bagama’t wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Bea at Vincent, maraming netizens ang napansin ang tila pananahimik ng dalawa sa gitna ng lumalakas na breakup rumors.
Noong mga nakaraang buwan, naging laman ng entertainment headlines ang balitang hindi na matutuloy ang umano’y kasal nila sa Spain. Ilan sa mga ulat ay nag-ugnay sa pagkansela sa iba’t ibang personal at legal na usapin, bagama’t walang detalyeng kinumpirma ng magkabilang kampo.
Sa kabila nito, may mga nagsabing sinusubukan pa noon nina Bea at Vincent na ayusin ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ayon sa pinakabagong mga kuwento na umiikot sa showbiz circles, tila nauwi rin umano sa hiwalayan ang kanilang pagsisikap.
Habang wala pang malinaw na pahayag mula sa magkabilang panig, patuloy na umaasa ang ilang tagahanga na mabibigyang-linaw ang tunay na estado ng kanilang relasyon.
Sa ngayon, nananatiling bahagi lamang ng mga ulat at espekulasyon ang balitang tuluyan nang nagkanya-kanya ng landas sina Bea at Vincent.