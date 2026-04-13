Dustin Yu kay Bianca de Vera: Super happy kami

By DELIA CUARESMA
Hindi itinanggi, pero hindi rin kinumpirma ni Dustin Yu ang tunay na estado ng relasyon nila ni Bianca de Vera.
Kamakailan ay nagkaroon kami ng pagkakataon na maurirat ang binata sa tumitinding ingay patungkol sa diumano’y pagkakamabutihan nila ni Bianca.
Pero imbes na magbigay ng malinaw na sagot, mas pinili pakiligin pa lalo ang mga fans by being evasive about it.
“Ang masasabi ko lang… sobrang okay kami. Yung relationship namin na nabuo sa ‘PBB,’ tuluy-tuloy,” ani Dustin.
Dagdag pa niya, “We’re super happy.”
Pero nang usisain kung may label na ba ang kanilang relasyon, dito na naging mas intriguing ang kanyang sagot.
“Andoon pa ako sa process na talagang pinapatunayan ko pa iyong sarili ko sa kanya… araw-araw. Hindi ako hihinto hangga’t dumating sa panahon na, you know… getting there.”
Getting there? Ibig bang sabihin, may patutunguhan na pero hindi pa ngayon?
Natawa si Dustin sa aming tinuran.
“Basta,” hirit niya.
Matatandaang lalong umugong ang espekulasyon nang mamataan sina Dustin at Bianca na magkasamang nagbakasyon sa Taiwan.
Hindi maikakaila ang closeness nila, lalo na’t halos magkasunod ang kanilang mga proyekto mula pa noong una silang magkasama sa isang music video matapos lumabas si Dustin sa Bahay ni Kuya.
Paano nga ba nabuo ang kanilang closeness?
“Sa work, lagi kaming magkasama. Lock-in, magkasama kami. Tapos outside ‘PBB,’ sa work… magkasama pa rin,” kuwento niya.
Hindi rin napigilan ni Dustin na aminin kung gaano kahalaga si Bianca sa kanya, lalo na sa trabaho.
“So far, siya yung pinakamasayang katrabaho ko.”
Mars, yun na.
Sa showbiz, minsan, ang pinakamalaking clue ay yung iniiwasan.