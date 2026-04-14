Wally Bayola, tatlong buwang magpapagaling matapos ma-aksidente!

By DELIA CUARESMA
Nag-aalala ngayon ang fans ng “Eat Bulaga!” host na si Wally Bayola matapos lumabas ang balitang nilagyan ng turnilyo ang kanyang bukung-bukong kasunod ng aksidente sa motorsiklo sa Bicol.
Ayon sa kanyang manager na si Joel Roslin, kinailangan operahan si Wally dahil sa tinamong injury sa kanyang ankle.
Sa ngayon, naka-confine pa rin umano ang komedyante sa isang ospital sa Quezon City at patuloy na nagpapagaling.
Matatandaang naaksidente si Wally habang bumibiyahe sakay ng motorsiklo kasama ang grupo ng riders patungong Naga City. Nangyari ang insidente sa Andaya Highway sa Barangay Bel-Cruz, Lupi, Camarines Sur.
Base sa ulat, hinihinalang nalubak ang kanyang sinasakyan dahilan para siya’y sumemplang at tumilapon sa kalsada.
Agad siyang nakita ng kapwa riders na nakahandusay sa gilid ng daan at hirap gumalaw, kaya’t mabilis siyang naisugod sa ospital para malapatan ng lunas.
Dahil sa pinsala sa kanyang paa, kinailangan lagyan ng turnilyo ang kanyang ankle upang maayos ang buto. Ayon sa payo ng doktor, aabutin pa umano ng tatlong buwan bago tuluyang makabalik sa normal ang kanyang paglalakad.
Patuloy namang nananalangin ang kanyang mga tagahanga at mga kasamahan sa industriya para sa kanyang mabilis na recovery.