Heart at Chiz, hiwalay na nga ba?

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan muli sa social media ang actress at influencer na si Heart Evangelista at ang senador na si Chiz Escudero.
Ito ay matapos kumalat ang panibagong chika na diumano’y hiwalay na ang dalawa.
Tinalakay na nga ito ni Cristy Fermin sa kanyang show kamakailan.
Aniya, nagsimula ang usap-usapan dahil napapansin ng ilang netizens na tila bihira na ang pagpo-post ng dalawa tungkol sa isa’t isa sa social media.
Pero ayon kay Fermin, haka-haka lang ang lahat at this point. Kathang-isip ng mga walang magawang fans.
“Hindi lang gaanong nagpo-post si Heart at saka si Sen. Chiz, hiwalay na naman,” sey niya.
Pero bakit nga ba ayaw tuldukan ni Heart o ni Chiz ang usap by posting a photo of them together?
Well, sa tingin ni Cristy, hindi kailangan.
Aniya, may pruweba man o wala, patuloy ang usap dahil nga mabenta sa engagement ang kahit ano mang isyu tungkol kay Heart.
Minsan nga daw e, mas nakakasama pa na magsalita ang mga involved.
“Mula sa sagot ninyo, pupulaan kayo. Gagawa na naman ng panibagong imbentong kuwento. Mas maganda na wala kayong sasabihin,” dagdag pa ni Fermin.
Sa kabila ng mga kumakalat na haka-haka, wala pang anumang kumpirmasyon mula kina Heart at Chiz hinggil sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Patuloy pa rin silang active sa kani-kanilang career at public engagements.
Yun na!