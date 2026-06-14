Xyriel Manabat, hinding-hindi na uulit magpa-piercing sa dibdib!

By DELIA CUARESMA
Kung may isang bagay na hindi na muling gagawin ni Xyriel Manabat, iyon ay ang pagpapalagay ng dermal piercings sa kanyang dibdib.
Sa mediacon ng iWant original series na “Miss Behave,” ikinuwento ng aktres na minsan niyang sinubukan ito.
Aniya e, ikinagulat pa nga ng kanyang magulang ang naging desisyon.
“Sinurprise ko na lang yung parents ko na may apat na piercing ako sa chest ko. Kasi hindi nila alam yun,” ani Xyriel.
Ayon sa aktres, sinikap pa niyang itago ito sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagsusuot ng makapal na jacket at turtleneck. Gayunman, nalaman din ito ng kanyang mga magulang matapos makita ang mga larawan na inilabas ng studio.
Bagama’t umabot nang halos isang taon ang kanyang dermal piercings, kalaunan ay ni-reject ito ng kanyang katawan.
Inamin ni Xyriel na kung hindi lamang nagkaroon ng komplikasyon ay gusto pa sana niya itong ibalik.
Pero matapos magkaroon ng impeksiyon ang mga piercings at mag-iwan pa ng keloid scars, sinabi ng aktres na hindi na niya ito uulitin.