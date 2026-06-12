Brandon Espiritu humingi ng tawad sa ‘halfie’ comment!

By DELIA CUARESMA
Matapos makatanggap ng matinding pambabatikos mula sa netizens, nag-isyu na ng public apology si Brandon Espiritu, ang Mister Supranational Philippines 2024, kaugnay ng kanyang naging kontrobersyal na komento tungkol sa mga Pilipinong may lahing banyaga na sumasali sa mga beauty at male pageants.
Nag-ugat ang isyu mula sa palitan ng komento sa Instagram post ni Jether Palomo, isang Filipino-American model na nakoronahang Mister Pilipinas Global 2025. Sa naturang post, ibinahagi ni Jether ang linyang “I pledge allegiance to the flag,” na may kaugnayan umano sa kanilang karanasan na umawit sa wikang kanilang kinagisnan.
Nang magkomento si Brandon ng “raise that flag brother,” may netizen na kumuwestiyon sa dalawa dahil kapwa silang kumatawan sa Pilipinas ngunit hindi umano marunong umawit sa Tagalog.
Dito nagsimula ang mas mainit na diskusyon. Ayon kay Brandon, hindi raw sila lumaki sa Pilipinas kaya hindi nila kailangang magkunwaring ganoon ang kanilang pinanggalingan. Nang sabihan siyang dapat sana ay ibang bansa na lamang ang kanilang nirepresenta, lalo pang nagliyab ang usapan matapos niyang sabihin na mahihirapan umanong makipagsabayan ang Pilipinas sa international pageants kung wala ang mga kandidatong may dugong banyaga.
Marami ang nakakita sa pahayag na ito bilang pagmamaliit sa kakayahan ng mga purong Pilipino na makipagkumpitensya sa pandaigdigang entablado. Dahil dito, kaliwa’t kanan ang puna at pagkondena kay Brandon sa social media.
Sa kanyang inilabas na pahayag, nilinaw ni Brandon na hindi niya layuning maliitin o bawasan ang mga tagumpay ng sinumang Pilipinong nagdala ng karangalan sa bansa.
“I am proud to represent the Philippines and proud of my Filipino heritage,” ani Brandon.
Dagdag pa niya, wala siyang intensiyong maliitin ang mga Pilipino, maging sila man ay purong Pinoy o may halong ibang lahi, na nagkaroon ng pagkakataong irepresenta ang bansa sa mga international competition.
Iginiit din niya na mataas ang kanyang paggalang sa lahat ng Pilipinong lumalahok sa mga pandaigdigang pageant at humiling na huwag nang idamay sa kontrobersiya ang mga taong nakatrabaho niya, kabilang ang kanyang mga staff, negosyo, at iba pang organisasyong may kaugnayan sa kanya.
Nagpasalamat din si Brandon sa mga taong nagpuna sa kanya at nagsabing magsisilbi itong aral upang maging mas maingat siya sa kanyang mga susunod na pahayag.
“Thank you to everyone who held me accountable. I’ll learn from this and do better moving forward,” pagtatapos niya.