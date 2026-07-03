Kim Chiu, nagsalita na sa sa isyu nila ni Ryzza Mae; Ogie Diaz, may bwelta!

By DELIA CUARESMA
Sa wakas ay nagbigay na ng reaksyon si Kim Chiu sa sunod-sunod na content ng ilang vloggers at social media pages patungkol sa biro niya tungkol kay Ryzza Mae Dizon.
Sa X (dating Twitter), nagbahagi ang isang netizen ng kanyang pagkadismaya sa umano’y walang humpay na paglikha ng mga isyu laban sa actress at TV host.
“Ano bang meron kay Ate Kim at hindi niyo kayang tigilan? Araw-araw na lang may new issue na pilit niyong ginagawa,” saad ng netizen.
Dagdag pa nito, mas marami umanong mahahalagang usapin na dapat pagtuunan ng pansin kaysa sa paulit-ulit na pagtalakay sa personal na buhay ng aktres.
Hindi naman pinalampas ni Kim ang naturang post. Ni-retweet niya ito at pabirong sinabi na tila siya na ang paboritong gawing paksa ng mga content creator simply for “monetization.”
“Truelamey! Cravings nila ako! Bet na bet for monetization,” ani Kim.
Sa parehong post, nagbiro rin ang aktres na maaari na niyang isama ang mga gumagawa ng content tungkol sa kanya sa kanyang “Kim Chiu Charity Program.”
“Monetization is the key. You’re welcome po. Makatulong man lang sa pang-araw-araw,” dagdag pa niya.
Kasunod nito, may isang netizen ang nag-tag kay Ogie Diaz sa X at ibinahagi ang komento ni Kim tungkol sa “monetization.”
Tila ipinahihiwatig ng netizen na ang showbiz columnist at talent manager ang pinatutungkulan ng aktres.
“Halaaaa ginagamit mo raw for monetization oh. Sana nakatulong raw siya sa pang-araw-araw mo @ogiediaz,” saad ng netizen.
Hindi naman ito pinalampas ni Ogie at agad siyang sumagot.
“Salamat po. Nakatulong din tayo para makaangat ang isang artista sa mga panahong kailangan nilang makilala at sumikat. At ma-monetize ang career,” tugon niya.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direkta niyang binigyang-pansin ang patuloy na pagbanggit ng kanyang pangalan sa mga online content matapos ang viral na biro niya tungkol kay Ryzza Mae.
Nagsimula ang usapin matapos ang isang episode ng segment na “Laro Laro Pick” sa “It’s Showtime,” kung saan gumaganap si Jugs Jugueta bilang karakter na Lotus Feet mula sa pelikulang “Feng Shui.”
Pagkakita kay Jugs, pabirong nasabi ni Kim, “Ay bakit parang si Ryzza Mae?”
Maraming netizens ang umalma sa naturang biro at itinuring itong hindi angkop, dahil tila umano’y ikinumpara nito ang TV host sa karakter sa horror film.
Sa kabila ng naging ingay ng isyu online, nanatiling tikom ang bibig ni Ryzza Mae at hindi siya nagbigay ng anumang pahayag hinggil sa naging komento ni Kim, kahit ilang beses siyang tanungin ng netizens sa kanyang social media livestreams.