Coco Martin, ayaw sa sugal: ‘Masisira buhay ng mga tao’

By DELIA CUARESMA
Hindi lahat ng napakalaking offer ay agad-agad na tinatanggap ni Coco Martin.
Sa isang panahon kung saan maraming celebrities ang pumapasok sa iba’t ibang endorsement deals, pinatunayan ng action superstar na mas mahalaga pa rin para sa kanya ang prinsipyo kaysa sa malaking kita.
Sa panayam ng media kamakailan, ibinahagi ng “Batang Quiapo” star na minsan siyang inalok ng isang online gaming o gambling company upang maging endorser. Ayon sa aktor, napakalaki ng halagang nakataya, ngunit hindi niya ito tinanggap dahil hindi ito naaayon sa kanyang personal na paniniwala.
“One time, may kumukuha sa akin para mag-endorse, pero hindi siya akma sa aking pananaw o prinsipyo sa buhay,” ani Coco.
Dagdag pa niya, “May kumuha sa akin na gusto ako mag-endorse ng gambling. Sabi ko, hindi ako magsasalita tungkol doon pero kasi hindi ko kasi pananaw sa buhay iyon.”
Ipinaliwanag ng award-winning actor na naniniwala siya sa sipag at tiyaga bilang susi sa tagumpay.
“Kasi sabi ko na nagsimula ako sa pinakamababa hanggang umabot ako rito. Hindi ko inaano ang buhay ko sa swerte o sa sugal na baka jumakpot kasi para sa akin ang lahat ng pinaghirapan mo alam mo kung paano pahahalagahan,” aniya.
Mas naging kahanga-hanga pa ang kanyang desisyon nang aminin niyang muling bumalik ang kumpanya matapos niyang tanggihan ang unang alok.
“Tinanggihan ko yung nag-aalok sa akin ng endorsement. And after that, binalikan ako. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko ay ooperan ako ng ganoong kalaking halaga,” kuwento niya.
Ayon kay Coco, pinag-usapan nila ng kanyang partner na si Julia Montes at ng kanyang manager ang naturang alok bago sila nagpasya.
“Nag-discuss kami ni Julia and manager and sabi namin, aanhin namin ang ganitong klaseng halaga kung ano naman ang masisirang buhay ng mga tao,” sabi niya.
Gayunman, nilinaw ng aktor na hindi niya kinokondena o hinuhusgahan ang mga taong sangkot sa industriya ng gambling. Aniya, personal na pananaw lamang niya ang kanyang ibinabahagi.
“Hindi ko sinasabi na against ako pero sinasabi ko lang ang personal na opinyon ko kasi sabi ko nga na marami akong nakita na naging hobby ito and after that nasira ang buhay. Parang hindi ko kaya iyon,” paliwanag niya.
Para kay Coco, sapat na ang kung ano ang mayroon siya ngayon kaysa habulin pa ang mas malaking kita kapalit ng kanyang konsensya.
“Kung anong mayroon na lang tayo, okay na iyon kaysa maghangad ako ng sobra-sobra and then alam ko naman na marami akong masisira na buhay,” aniya.
Sa huli, sinabi ng aktor na mas mahalaga sa kanya ang pangalan at tiwalang ipinagkakaloob ng publiko kaysa anumang halaga ng endorsement fee.
“Hindi porke’t may nagbigay sa akin ng trabaho, gina-grab ko agad. Mahaba na rin pinaghirapan ko kaya kailangan mas maprotektahan ko yung pangalan ko, yung dignidad na pinanghahawakan natin ngayon. Kasi ayon ang pinagkakatiwalaan sa akin ng mga tao at ayon ang ayaw na ayaw ko na masisira.”