Entertainment

Mika Salamanca, ‘performative’ nga ba?

Tempo Desk
Tempo Desk
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By DELIA CUARESMA

May bagong pinag-usapan online matapos diretsahang sagutin ng actress-content creator na si Mika Salamanca ang tanong kung sino ang “performative” sa showbiz at influencer world, at ang sagot niya, well, siya mismo.

Sa segment na One for the Road, ng “Hot takes,” binigyan si Mika ng dare: kumain ng maanghang o sagutin ang spicy question, “Which celebrity or influencer do you think is performative online?”

Imbes umiwas, game siyang sumagot. “I really think ako,” sabi niya sabay tawa. “Kasi lagi nila sinasabi sa akin na performative ako!”

Mika Salamanca

Ang sagot na ito ay mabilis naging viral dahil nga ang inaasahan ng marami na ibang pangalan ang babanggitin niya.

Habang tumatakbo ang usapan, naging mas reflective si Mika tungkol sa term na “performative” na madalas ginagamit sa social media bilang kritisismo.

“Alam niyo, sinasabihan ako lagi na performative. Ganito na ba yung pagiging performative kapag naging totoo?” sabi niya. “Meron akong hot take diyan.”

Para sa kanya, hindi laging negative ang pagiging performative. “I really think ang mga tao ngayon sa mundo, kailangan maging a little bit performative if it’s going to make them a good person,” aniya.

Dagdag pa niya, “If yung pagiging hindi mo performative is magiging masamang tao ka pero kapag performative ka pala napakabait mong tao at nakakatulong ka sa ibang tao, I think kailangan natin ng konting performativity.”

Giit pa niya, madalas agad hinuhusgahan ang good deeds online.

“Lagi na lang kapag may nakita kang magandang ginawa ng tao, ‘ay performative,’ pero what if nagbabago na?”

Aminado rin si Mika na people pleaser siya noon, pero natutunan niyang maging mas totoo sa sarili niya.

Bongga!

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