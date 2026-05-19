Carol Banawa, nagluluksa sa pagpanaw ng ina

By DELIA CUARESMA
Nagdadalamhati ang dating aktres at singer na si Carol Banawa matapos pumanaw ang kanyang ina na si Celine dahil sa cancer.
Kinumpirma ni Banawa ang balita sa isang Instagram post.
“Last night, our beloved mama passed away peacefully in her sleep, surrounded by the people who loved her most. Our hearts are broken, and we already miss her more than words can ever express,” aniya.
Inilarawan niya ang kanyang ina bilang isang taong may pambihirang kabutihan ng puso—mapagkumbaba, mapagbigay, at inuuna ang kapakanan ng iba.
“She had one of the kindest hearts — humble, generous, selfless, and always thinking of others before herself. No matter what she went through, her trust and faith in God never wavered. She carried herself with so much grace, strength, and love, and she touched so many lives because of it,” dagdag niya.
Sa gitna ng pagdadalamhati, sinabi rin ni Banawa na may kaakibat na kapanatagan ang kanilang pamilya dahil sa paniniwalang nasa piling na ng Panginoon ang kanyang ina.
“While we grieve deeply here on earth, we also find peace and joy knowing that you are now with our Lord Jesus Christ, whom you loved with all your heart,” aniya.
Nag-iwan din siya ng mensahe para sa kanyang ina: “Do not worry about us, Mama. We will be okay. You raised us with so much love, strength, faith, and resilience, and we will continue to do our best to make you proud every single day. So, this is not goodbye. Until we all see each other again.”
Si Banawa ay kasalukuyang practicing nurse sa US.
Matatandaang noong 1999, nasawi ang kanyang ama at kapatid dahil sa carbon monoxide poisoning matapos makatulog sa loob ng umaandar na sasakyan sa isang mall parking lot habang hinihintay siyang sunduin mula sa eskwela.