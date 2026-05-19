Sanya Lopez, may boyfriend na!

By DELIA CUARESMA
Finally! Sa haba ng panahon ay may boyfriend na ang No-Boyfriend-Since-Birth o NBSB actress na si Sanya Lopez!
Pero ayaw niyang ilantad ito sa publiko, huh!
Hindi dahil sa selosa siya at ayaw niyang maagaw ng iba ang jowa!
Sa ngayon, nais daw ng dalaga na panatilihing pribado ang kanilang relasyon.
Ito ay para makaiwas sa tsismis at intriga.
Well…
Sa “Fast Talk with Boy Abunda,” pinagdiinan ni Sanya na seryoso ang relasyon nila ng boyfriend.
Aniya, hindi siya pumasok sa relasyon para magpabebe lang.
“Kumbaga siguro nasa tamang age naman kami. ‘Yung parang hindi naman na tayo pabata, hindi na dapat tayo pabebe pa,” sey ni Sanya.
Ibig raw niyang sabihin, ang end goal ng relasyon ay sa simbahan.
“Ako kasi, Tito Boy, ‘pag pumasok ka talaga sa relationship, dapat hindi ka na nakikipaglaro. Dapat ‘yon talaga ang goal n’yo pareho,” dugtong ng aktres.
Pero paano na ang kanyang acting career kung sakali?
Ani Sanya naiintindihan ng kaniyang boyfriend ang kanyang trabaho bilang aktres kaya hindi ito isyu sa kanila.
‘Yun na!