Fyang Smith, proud daughter moment: Ina niyang dating OFW, ngayon ay culinary graduate na!

By DELIA CUARESMA
Hindi maitago ng aktres na si Fyang Smith ang labis na kasiyahan para sa bagong milestone ng kanyang inang si Myrna Smith.
Kamakailan lang ay nakapagtapos ito ng culinary arts.
Sa latest YouTube vlog ni Karen Davila, ibinahagi ni Fyang na matagal nang pangarap ng ina na makatapos sa culinary school. At natupad nga iyon finally, sa tulong na rin ng kaniyang ama.
“Nung sinabi po ni mommy sa akin na, ‘Nak may diploma na ako,’ feeling ko po iyon ‘yung matagal-tagal na niyang inaasam, na magka-diploma,” pagbabahagi pa niya.
Dating OFW si Myrna Smith at dalawang taon itong nag-aral para makapagtapos sa culinary course.
Para kay Fyang, hindi biro ang sakripisyo ng kanyang ina.
“Sobrang proud na proud ako kay mommy kasi two years po siyang nag-aaral every day,” dagdag niya.
Bilang anak, may pangako rin si Fyang na mas lalong ikinatuwa ng netizens.
Aniya, kapag nakapag-ipon na siya, nais niyang tuparin ang isa pang pangarap para sa kanyang ina.
“Masarap po siya magluto e, sobrang sarap niya po magluto. Siguro po ‘pag nakaipon po ako, papatayuan ko po siya ng restaurant na gusto niya para magamit niya ‘yung pagka-culinary student niya,” sabi ni Fyang.
Sa gitna ng kanyang showbiz career, patuloy rin si Fyang sa pag-aaral. Kasalukuyan siyang kumukuha ng ABM (Accountancy, Business, and Management).
Samantala, abala rin si Fyang sa kanyang upcoming film na “Almost Us” kasama si JM Ibarra, na mapapanood sa mga sinehan sa May 6.