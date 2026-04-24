Andre Brillantes, Enrique Gil sabay nagpa-init sa Prague!

By DELIA CUARESMA
Aminado si Andrea Brillantes na halos hindi niya kinaya ang lamig sa Prague nang mag-shooting sila roon ng mga piling eksena para sa “A Secret In Prague.”
Kahit nga raw doon sa eksena na nakasuot siya ng fur coat e, tinablan pa rin siya!
Hindi lang niya pinahalata kasi kailangan super emote siya na parang tagaroon talaga siya.
“Dapat kasi ang dating parang si Elsa na ‘The cold never bothered me anyway.’ But it did bother me. Big time,” banggit sa amin ni Andrea recently.
Nagsisisi ba siya na tinanggap niya ang show?
“Naku, hindi ah! I had fun, super fun. Alam mo ban a because of the show, first time ko makakita ng snow? Excited na-excited ako, syempre. Tapos ang unang-una kong ginawa, binato ko ng snowball si Quen (Enrique Gil, leading man niya). Kasi never ko pa ‘yun nagagawa.”
Sa una lang yun. Eventually, naramdaman niya na hindi biro ang lamig ng Prague.
“Nu’ng gabi na, hindi na ako excited. Hirap na kaming magsalita. Nabubulol na kami,” kwento pa ni Andrea.
E, ano ang ginawa nila para mainitian naman ang katawan nila? Humigop ng mainit na sabaw? Nagyakan sa ilalim ng kumot? Charot!
Ani Andrea, walang ganoong nangyari. Very wholesome ang painit nila ni Quen.
“Nagba-boxing-boxing kami para uminit ‘yung katawan namin!”
Timing ang dating ng serye dahil usap-usapan nga ang Prague sa ngayon dahil doon nga raw nahuli si Zaldy Co.
Natanong tuloy naming si Quen na producer ng show kung bakit ng aba tila puntahan ang Prague ng mga taong mahilig magtago.
Natawa si Quen. Aniya, “Yun ang sikreto talaga, e. Kaya ‘yun ‘yung pinili namin. It’s a very mysterious place. Napakaganda rin po talaga niya. At maraming, you know, it’s a place where you want to escape. Pero lahat naman ng sikreto ay lalabas din eventually,” kuwento ng aktor.