Andrea Brillantes, pabebe no more!

By DELIA CUARESMA
Mula sa pagiging cute at bibong child star sa “Goin’ Bulilit” hanggang sa pagganap bilang bida sa remake ng “Annaliza,” malayo na ang narating ni Andrea Brillantes sa showbiz.
Ngayon, sa edad na 23, tuluyan na niyang tinatahak ang mas mature at mas mapanghamong mga papel bilang aktres.
Patunay rito ang bago niyang serye na “A Secret in Prague” kung saan gumaganap siya bilang si Chiara Valtovi, isang mayamang heiress na nababalot ng madidilim na sikreto ng pamilya. Tampok din si Enrique Gil, mabilis itong naging usap-usapan matapos mapabilang sa Netflix Top 10 shows.
Ayon kay Andrea, mas gusto na niya ngayon ang mga karakter na may lalim at mas komplikado.
“I’m really drawn to complex characters. Yung may depth, may flaws, may pinagdadaanan,” ani niya. Dagdag pa niya, mas interesado siyang gawin ang mga role na challenging kaysa sa mga “safe” na karakter.
Bukod sa kanyang paglipat sa adult roles, kapansin-pansin din ang kanyang “new era” image, kabilang na ang kanyang ultra-blonde hair na ginawa niya para sa serye.
Para kay Andrea, simbolo ito ng panibagong yugto sa kanyang career at personalidad.
Sa kabila ng kanyang napakalaking social media following, nananatiling grounded si Blythe at mas pinipiling maging totoo sa kanyang sarili habang patuloy na hinuhubog ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamalalaking young stars ng kanyang henerasyon.
