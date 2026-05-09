Kim Domingo, taken na!

By DELIA CUARESMA

Nagdurugo sa kasalukuyang ang puso ng sangkaterbang barako matapos ngang i-hard launch ng seksing aktres na si Kim Domingo ang nagmamay-ari ng puso niya.

Sa unang pagkakataon, ibinahagi ni Kim sa social media ang ilang sweet photos at videos kasama ang kanyang non-showbiz boyfriend.

Sa kanyang Instagram Story at Facebook post, makikitang magkasama sila ng misteryosong lalaki habang nakasuot ng traditional Korean attire.

Hindi man ipinakita agad ang mukha ng lalaki, mabilis pa ring napansin ng netizens ang matipunong pangangatawan nito at umano’y mukhang may lahing Thai.

Mas lalong kinilig ang fans sa caption ni Kim na may halong Thai language.

Aniya, “No matter how loud the world is, you’ll always be my quiet place. And years later, it’s still us. Happy 3rd anniversary my love.”

Dito tuluyang napatunayan na matagal nang may espesyal na lalaki sa buhay ng aktres.

Sinundan pa ito ni Kim ng panibagong IG Story kung saan bahagyang nasilayan ang mukha ng kanyang nobyo habang umiinom sa isang café.

Maya-maya pa’y nag-upload din siya ng video na kuha sa parehong shop.

Bagama’t ngayon lang naging open si Kim tungkol sa kanyang love life, may ilang supporters na nagsabing matagal na raw nilang nakikita ang aktres kasama ang naturang lalaki.

Sa comments section ng kanyang Facebook post, may mga netizens pang nagsasabing James umano ang pangalan nito.

Matatandaang noong December 2025 ay may kumalat ding TikTok video kung saan makikitang magkahawak-kamay sina Kim at ang parehong lalaki sa isang pampublikong lugar. Mayroon din umano silang larawan noon habang nasa Osaka, Japan.

 

