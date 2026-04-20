Beauty queen hottie Celeste Cortesi, buntis!

By DELIA CUARESMA
Grabe ang pasabog ng former beauty queen at Miss Universe Philippines 2022 na si Celeste Cortesi sa social media, huh!
Aba’y kinumpirma lang naman niya na buntis siya!
Sa isang Instagram post noong April 19, ibinida ni Celeste ang isang silhouette photo kung saan kitang-kita ang kanyang baby bump, kasama ang ultrasound images na agad nagpa-“OMG!” sa fans at netizens.
Trending ang emotional caption ni Celeste.
It read: “To love someone in the most selfless way.”
Boom!
Doon pa lang, alam mo na that’s she’s embracing her new journey in the most positive way!
Hindi nagpahuli ang mga beauty queens at showbiz personalities sa pag-comment at pagbati sa kanya.
Para ngang nagmini-reunion ang pageant world sa comment section ng feed niya!
Kabilang sa nagpaabot ng saya ay si Chelsea Manalo at si Kylie Verzosa na parehong nag-send ng heartfelt congratulations kay Celeste.
Sumali rin sa excitement sina Anntonia Porsild, Beatrice Gomez, Chie Filomeno, Anchilee Scott Kemmis, Lou Yanong, Vicki Belo, at Raymond Gutierrez.
Bago pa man ljmaki ang sunog e, kinumpirma ni Celeste ang tatay ng ipinagbubuntis niya. Ito ay walang iba kung hindi ang kanyang partner na si Jonathan Sterling.
Of course, biglang naging curious ang Marites world:
“Sino siya?”
“Kailan pa sila?”
“Secret ba ‘to before??”
Pero sa ngayon, tahimik lang si Celeste at focus sa kanyang bagong journey bilang soon-to-be mom.
Congrats!