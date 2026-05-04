Bea Millan-Windorski, binabatikos!

By DELIA CUARESMA
Hindi pa man nagtatagal sa kanya ang korona bilang Miss Universe PH 2026, agad nang hinarap ni Bea Millan-Windorski ang matinding batikos mula sa bashers na kumukuwestiyon sa kanyang pagiging Filipina.
Half-Filipino si Bea mula sa kanyang ina, habang American citizen naman ang kanyang ama. Para sa ilan, isyu ito.
Anila, wala siyang karapatan maging Miss Universe Philippines 2026, sabay ungkat sa kanyang nakaraan, partikular ang pagre-represent niya sa United States sa Miss Earth 2024.
Pero para sa iba, hindi ito kabawasan sa kanyang pagiging Pilipino, lalo’t malinaw na pareho niyang niyayakap ang dalawang panig ng kanyang pinagmulan.
Sa katunayan, matagal na raw may koneksyon si Bea sa Pilipinas. Simula pa 2019, regular na siyang bumibisita sa bansa para magsagawa ng charity work. Ang kanyang adbokasiya na Project Curma, na tumutulong sa pangangalaga ng pawikan, ay sinimulan pa niya bago pa man siya sumali at manalo bilang Miss Earth Air noong 2024, patunay na hindi ito basta pakitang-tao lamang. Nagsulat din siya ng thesis at working paper na nakatuon sa kanyang Filipino heritage.
Sa gitna ng intriga, agad na dumipensa si Joy Barcoma, isang environmental advocate at dating kinatawan ng Pilipinas sa international pageantry.
“(Bea Millan-Windorski) IS NOT AN OPPORTUNIST! She literally asked me where she can join protests. SHE RALLIED WITH & FOR FILIPINOS,” ani Joy sa kanyang post sa X.
Hindi rin siya nag-atubiling sagutin ang mga kumukuwestiyon sa identidad ni Bea.
“Don’t ever question her pagka-’Pilipino’ dahil mas Pilipino pa siya kaysa sa mga pinanganak at tumira sa Pinas pero hindi man lang kayang bumoses at ipaglaban ang bansa,” dagdag pa niya.
Pero para kay Bea, ang mga batikos na ito ay hindi na bago.
Sa isang panayam, inamin niyang matagal na siyang nakararanas ng pambu-bully—lalo na pagdating sa kanyang pisikal na anyo.
“I’m inspired that she’s able to continue her reign and stand up for herself despite all the criticisms because this journey has been really difficult for me,” pahayag niya, na tinutukoy si Fatima Bosch.
Si Fatima ay isang Mexican beauty queen na naging usap-usapan sa buong mundo matapos ang kanyang panalo sa Miss Universe, kung saan hinarap niya ang samu’t saring kontrobersiya at batikos ngunit nanindigan sa kanyang sarili.
“Things that I can’t change about myself, some bullying about my physical appearance, but it comes with the territory, and she inspired me,” dagdag pa ni Bea.
Isa sa madalas punahin ng bashers ay ang kanyang baba, isang bagay na matagal na niyang natutunang tanggapin at ipagmalaki.
“My chin is something I love cause it’s the same chin as my mom, as my lola, and I would rather honor the stories of the women who came before me than fit a certain beauty standard,” ani Bea.
Sa kabila ng ingay online, marami rin ang naninindigan na ang pagiging Pilipino ay hindi nasusukat sa lugar ng kapanganakan, kundi sa koneksyon, puso, at malasakit sa bansa.
Ngayon, bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 2026 ngayong Nobyembre, dala ni Bea hindi lamang ang kanyang korona kundi pati ang mas malalim na usapin ng identidad at representasyon.
