Rhian Ramos, may malalim na hugot patungkol kay Mitena: Don’t let pain define you

By DELIA CUARESMA
Natutuwa si Rhian Ramos dahil mas nakilala raw siya ng mga kabataang fans dahil sa makabuluhan niyang pagganap bilang Mitena sa “Encantadia Chronicles: Sang’gre.”
Aniya, bago sa kanya ang ma-recognize ng mga batang fans.
“Kids call me Mitena now. That’s a new thing for me,” sabi niya.
Si Mitena, ang Ice Queen at kambal ni Cassiopeia (Solenn Heussaff). Inilalarawan siya bilang isang “evil” na karakter sa “Encantadia Chronicles: Sang’gre.”
Pero ayon kay Rhian ito naman ay dahil sa mapait niyang nakaraan.
Kanya nga, kung may mensahe siyang nais iparating sa kanyang karakter sa palabas, ito ay ang hindi pagpapahintulot na ang trauma ang magdikta ng kanyang mga hakbang sa buhay.
“I think ‘yung best advice na mabibigay kay Mitena, the lesson that she really needs to learn is maraming mga bagay na nangyayari talaga sa buhay natin that can cause pain, trauma. Not everything that happens in your life is a great experience, but you can’t let pain define you,” ani Rhian.
Dagdag pa niya, “I think the strength of a person is really how they get past experiences like that. ‘Yun ‘yung advice ko kay Mitena, don’t let it define you.”
Bukod sa emosyonal na lalim ng kanyang karakter, ibinahagi rin ni Rhian kung paano niya mas pinahalagahan ang buong produksyon ng serye.
“My respect for the whole crew and staff is just growing everyday with the show because of the dedication that it took for everyone na para hindi bumitaw,” aniya.
Inilarawan rin niya kung gaano kahirap likhain ang mundo ng Sang’gre.
“It really was a challenging show to do on so many different levels from even just preparing for it pa lang and building sets and creating these costumes and writing. Like how do you create a different world? That’s the challenge of this whole show,” dagdag niya.