Yukii Takahashi, tikom ang bibig sa real score with Marco Gumabao!

By DELIA CUARESMA
Usap-usapan pa rin ang tunay na namamagitan kina Yukii Takahashi at Marco Gumabao.
May nagsasabi na naging sila pero hiwalay na.
Meron naman nagsasabi na going strong pa rin ang dalawa, lowkey nga lang.
Sa kagustuhang malaman ang totoo at pawang katotohanan lamang e, kinorner namin si Yukii kamakailan.
Halata ang ilang ng seksi at magandang dalaga pero wala siyang nagawa sa aming pagpupumilit. Char.
Anyway, tinanong nga namin siya tungkol kay Marco agad-agad pero imbes na magbigay ng diretso at malinaw na sagot, mas pinili niyang magbigay ng mga pahayag na mas lalo kaming na-intriga.
Magaling si Yukii, walang kumpirmasyon, wala ring pagtanggi.
So inikot rin namin ang tanong sa kanya.
Tanong namin: BIlang artista, mas gusto mo bang mak regualr onscreen partner o wala?
Aniya, “Well, it depends. Dati kasi parati rin akong pinapareha with guys sa projects. Pero walang constant. Iba-iba. Ngayon, wala naman so, tignan natin kung magtutuloy-tuloy.”
Hirit naman namin: Ang “something” ba ninyo ni Marco ay on-screen o off-screen?
Nakangiti niyang sagot, “Off-screen po ‘yun. That was real naman.”
Dito pa lang, tila may inaamin na siya pero bitin e.
Ayaw namin ng nabibitin. Char.
So, dinirekta na namin si Yukii: Ano na talaga estado ninyo?
Pakili niya, “We’re friends.”
Friends.
Anong klaseng “friends”?
Hindi na sumagot si Yukii. Hinatak na siya ng handler papalayo sa amin.
So, in the end, hindi nakatulong ang maikling panayam namin kay Yukii sa paglilinaw ng sitwasyon.
Sariwa pa sa alaala ng fans ang mga litrato nila noong New Year, kung saan makikita siyang komportableng nakiki-celebrate sa piling ng pamilya ni Marco.
Dagdag pa rito ang viral jogging video nila sa UP Diliman, kung saan sabay nilang sinalubong ang bagong taon, isang eksenang lalong nagpa-init sa espekulasyon.
Then again, hindi na ito nasundan.
Hay, naku.
Sa gitna ng lahat, malinaw ang strategy ni Yukii: controlled, careful, at calculated ang bawat salita.
Hindi siya umaamin. Hindi rin siya tumatanggi. At doon kami lalong nanggigil sa kanya. As in. Char.