Kyline Alcantara, tinupad ang pangakong ‘pa-krudo’ sa mga drivers! Libreng gasolina hatid sa gitna ng fuel crisis!

By DELIA CUARESMA
TINUPAD ng Sparkle artist na si Kyline Alcantara ang kanyang naunang pangako na tumulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at nararanasang fuel crisis sa bansa.
Sa isang inisyatibo na ikinatuwa ng maraming motorista, namahagi si Kyline ng libreng krudo hindi lang para sa jeepney drivers kundi pati na rin sa iba pang PUV drivers na napadaan sa gasolinahang kanyang pinuntahan.
Makikita sa mga larawang ibinahagi niya sa Instagram ang pagiging hands-on ng aktres sa pamamahagi ng tulong, kung saan marami ring driver ang nagkaroon ng pagkakataong magpa-picture sa kanya habang tumatanggap ng ayuda.
Sa kanyang caption, ibinahagi ni Kyline na ang kanyang lolo sa Bicol ay dating jeepney driver, isang alaala na nagsilbing inspirasyon sa kanyang ginawa.
“Lumaki akong jeepney driver ang trabaho ni Papa Ben. Takbuhan siya ng mga nangangailangan sa barangay namin sa Bicol. Kaya naiisip ko kung ano kaya ang mararamdaman niya sa sitwasyon ng fuel crisis ngayon,” ani Kyline.
Bukod sa pagtulong, nanawagan din ang aktres sa publiko na magkaisa at magtulungan, lalo na para sa mga pinakaapektado ng krisis tulad ng jeepney, tricycle, at TNVS drivers.
“Lahat tayo ay apektado, pero iba-iba ang bigat ng epekto. Kung kaya nating tumulong, kahit maliit, malaking bagay na ito para sa kanila,” dagdag niya.
Ayon pa kay Kyline, kahit simpleng kabutihan ay may malaking epekto:
“Maliit na tulong man, pero kapalit nito ay ngiti na makakapagpasaya sa kanila.”
Ibinahagi rin ng aktres na matagal na niyang isinasagawa ang mga charity works ngunit hindi niya ito madalas ipinopost, dahil ayaw niyang mapagkamalang ginagawa lamang ito para sa publicity.
“Para ito sa kanila, para sa mga ka-tropa ni Papa Ben,” saad pa niya.
