Piolo Pascual, 49, open sa love pero single pa rin—bakit nga ba?

By DELIA CUARESMA
Tahasang sinabi ng aktor na Piolo Pascual na bukas siya sa posibilidad na magkaroon pa ng isa pang anak, ngunit nilinaw niya na hindi ito dapat minamadali.
Mas mahalaga para sa kanya ang magkaroon muna ng tamang partner sa buhay bago ang lahat.
49 na si Piolo at aminado siya na minsan e , hinahanap-hanap niya rin ang pagkakataon mayroong “companion.”
“Yeah, I’ve been single for some time now. But of late, I kind of feel that you want to be able to have someone you can talk to. Just to have someone,” sey niya.
“But baby-wise, I don’t think I’m ready. My son is just 28. Maybe mauna na siya (laughs). But when it happens, why not?”
Ang binata ni Piolo na si Iñigo Pascual, ay patuloy na gumagawa ng pangalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas at maging sa international scene.
Ani pa ni Piolo, masaya siya kung saan man siya naroon ngayon.
Aniya nga e, “I super enjoy my life. I’m not saying it’s fun to be single, but there are pros and cons,” pero diin niya, “options-wise, I wouldn’t want to have a kid without a partner, of course. I would want to have a wife first before I have a kid.”
Sa kabila ng pagiging isa sa pinaka-pinapantasyang bachelors sa showbiz sa loob ng maraming taon, nananatiling pribado at tahimik ang personal na buhay ni Piolo, na walang kumpirmadong karelasyon sa loob ng mahabang panahon.