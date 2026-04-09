Xyriel Manabat, pananagutin ang TNVS driver na nambastos sa kanya!

By DELIA CUARESMA
Umani ng matinding reaksyon online ang nangyaring pambabastos diumano ng isang TNVS driver sa aktres na si Xyriel Manabat.
Kumalat ang screenshot ng umano’y malaswang palitan ng mensahe ng driver sa isang kaibigan patungkol kay Xyriel.
Dito makikita ang mga salitang obvious na may malisyosong kahulugan.
Siyempre pa, agad na kinondena ito ng publiko. Marami ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ang ganitong asal, lalo na’t may kinalaman ito sa respeto at seguridad ng pasahero.
Hindi naman nanahimik ang aktres. Ipinahayag ni Xyriel ang kanyang pagkadismaya at iginiit na handa siyang magsampa ng kaukulang aksyon laban sa driver. Ayon sa kanya, mahalagang panagutin ang mga taong lumalabag sa hangganan ng respeto.
Samantala, mabilis ding umaksyon ang Grab sa isyu.
Sa kanilang opisyal na pahayag, mariin nilang kinondena ang insidente at nilinaw na hindi nila kinukunsinti ang anumang uri ng harassment o hindi propesyonal na pag-uugali mula sa kanilang driver-partners. Agad ding sinuspinde ang nasabing driver habang isinasagawa ang masusing imbestigasyon.
“May malinaw kaming polisiya laban sa ganitong asal, at sinisigurado naming may kaukulang parusa ang sinumang lalabag,” ayon sa kumpanya.
Suportado naman si Xyriel ng kanyang fans at ilang personalidad, na nananawagan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran upang maprotektahan ang mga pasahero, lalo na ang mga kababaihan.