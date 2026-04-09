Klea at Janella, lantaran na!

By DELIA CUARESMA
Hindi na mapigilan sina Klea Pineda at Janella Salvador.
Lantaran na ang kanilang sweetness sa social media na akala mo e newlyweds on a honeymoon ang peg!
Kaya naman, todo bantay at busisi ang mga Marites online sa bawat galaw ng dalawa.
Feeling namin e, talagang wala nang kailangan pang i-confirm.
Kusa na ngang ibinabahagi nina Klea at Janella ang kung anuman ang namamagitan sa kanila. No need for labels. What you see is what you get, ika nga.
Of late, pinag-uusapan nang bongga ang TikTok post ni Klea kung saan ibinida niya ang koleksyon ng sweet photos nila ni Janella.
Hindi ito simpleng dump lang—kundi punong-puno ng “clues” na lalong nagpaingay sa espekulasyon.
Mas lalong uminit ang usapan dahil sa reaksyon ni Klea sa sey ng netizen na: “Gets ko si Klea, si Janella hindi ko gets.”
Pero imbes na dedmahin, sinagot pa ni Klea ng pabirong: “Baby oh inaaway ako” sabay tag kay Janella.
Ay, “baby” daw?
At kung akala ninyo doon na natapos ang kilig, mas lalo pang nagliyab ang usap-usapan nang balikan ng fans ang birthday message ni Klea para kay Janella noong March 30.
Dito na talaga napa-teka lang ang lahat.
Sa kanyang video message, todo emosyon si Klea: “Masuwerte ang mga taong minamahal mo at isa na ako sa kanila… Masuwerte ako dahil nakilala kita…”
At heto pa ang mas tumagos sa puso ng fans: “Sa bawat simpleng ngiti mo, parang humihinto ang mundo…”
At ang pinaka-plot twist?
“Happy Birthday, my Janjan. Ikaw ang tahimik kong tula at paborito kong himig…”
Kaya ang tanong ng bayan: confirmation na lang ba ang kulang, o ito na mismo ‘yun?