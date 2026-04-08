Jake Cuenca, matagalan kaya ang pagiging selosa ni Rabiya Mateo?

By ROWENA AGILADA
Tila inulit lang ni Jake Cuenca ang strategy na ginamit niya kay Chie Filomeno sa pagdiskarte kay Rabiya Mateo.
Una, pa-like, like lang siya sa mga socmed posts. Sa mga sumunod, may actual sightings na.
kalaunan, may pa-holding hands while walking na.
Ganyan din ang galawan ni Jake with Rabiya.
Ngayon e, nasa dating stage na sila at expect na natin na sooner or later, mag- jowa na sila.
Or baka, “sila “ na nga.
Tanong ng netizens, makatagal daw kaya si Jake kay Rabiya? E, super selosa raw ito.
May tsika na diumano, noong si Jeric Gonzales pa ang boyfriend nitong si Rabiya e, gusto raw nito na parati silang magkasama, day and night!
Diumano rin, pati cellphone ni Jeric ay pinapakialaman ni Rabiya.
True kaya? Gawin din kaya ito ni Rabiya kay Jake?
Mag-jowa na?
Galawang mag-jowa na rin ang ex-PBB housemates na sina Ashley Sarmiento at Rave Victoria.
Hindi kapani-paniwala na nasa ligawan stage pa lang sila. Sa mga naglalabasang socmed posts, obvious na may “something” na between them.
Ani Rave, nagpaalam muna siya kay Ashley na gusto niyang ligawan ito. Then, sumunod na pinagpaalaman ni Rave ay ang mama at mga tita ni Ashley.
Seryoso siya sa intensyon niya kay Ashley at aalagaan niya ito.
Narinig na namin ‘yan!
First love
Sanay na ang mga tenant sa isang condominium building sa QC na parating nakikita ang isang aktres na nagpupunta sa condo unit ng boyfriend niyang aktor.
Ayon sa aming source na nakatira sa katabing unit ng condo ng aktor, madalas bumibisita ang aktres sa kanyang boyfie.
First love ito ng aktres, kaya baliw-baliwan ito sa kanyang boyfie.
Mukha namang super love rin ang aktor sa aktres.
Huwag lang sana matulad ang relasyon nila sa ibang mag-jowang showbiz na tumagal ang relasyon for so many years, pero naghiwalay din.