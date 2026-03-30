Elmo Magalona itinanggi si Julie Anne San Jose!

By ROWENA AGILADA
Itinanggi ni Elmo Magalona sa “Fast Talk with Boy Abunda” na naging officially sila ni Julie Anne San Jose noong nasa GMA pa siya.
Magka-love team noon sina Elmo at Julie at marami ang nag-akalang reel-and-real life ‘yun.
Ani Elmo, masyado pa siyang bata noon. Hindi sila nag-pretend ni Julie na
nagkakagustuhan sila off-camera.
Hindi rin siya nag-attempt ligawan noon si Julie. Friends lang talaga ang turingan nila.
Ang naging reel -and-real love team ni Elmo ay si Janine Gutierrez. Five years
older si Janine kay Elmo. Pero hindi naging isyu ‘yun sa kanila.
Noong lumipat si Elmo sa ABS-CBN, naghiwalay sila ni Janine. Naging jowa naman niya si Janella Salvador. Controversial ang break-up nila noon.
Elmo claims single siya ngayon. Jowa ngayon ni Janine si Jericho Rosales. Si Klea Pineda naman ang jowa ni Janella.
Umalma!
Hindi nagustuhan ng KimPau fanatics ang binagong time slot ng teleserye nina Kim Chiu at Paulo Avelino.
Mauunang ipapalabas ang teleseryeng pinagbibidahan nina Richard Gutierrez at Gerald Anderson. Kasunod ang kina Kim at Pau.
Anang KimPau fans, ginawa lang daw panakip-butas ang teleserye nina Kim at Paulo. Supposedly, ang bagong serye nina Coco Martin at Julia Montes ang kapalit ng “Batang Quiapo.” Hindi pa pala ready ito, kaya ‘yung kina Kim at Paulo ang ipinalit.
Anang KimPau fans, hindi nila panonoorin ang teleserye nina Richard at Gerald. ‘Yung fantaseryeng katapat nito sa siyete ang panonoorin muna nila at saka nila ililipat ng channel kapag time slot na ng teleserye ng KimPau.
May choice ba naman kasi sina Kim at Paulo? E, management decision ‘yun.