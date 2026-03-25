Mark Herras, wanted sa isang probinsya!

By ROWENA AGILADA
Naghihimutok diumano ang pamunuan ng isang barangay sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ito ay dahil diumano e, hindi sinipot ni Mark Herras ang isang event doon.
Ang daming nag-abang kay Mark na nadismaya. Limang oras silang naghintay pero no show si Mark.
Ayon pa sa usap, maraming beses tinawagan si Mark, pero hindi ito sumasagot. Ang siste, nakapagbigay na nga raw ng down payment and event organizer.
Totoo kaya ito? At kung sakali man, ano kaya ang paliwanag ni Mark sa isyu?
Break na
Break na sina Harvey Bautista at AC Bonifacio. Inamin ito ni AC sa isang podcast. Aniya, single siya ngayon at nasa healing process. Emotionally affected siya. Hindi siya makakain, hindi makatulog.
Hindi niya sinabi ang dahilan ng break-up nila ni Harvey, pero ani AC, thankful siya dahil marami siyang natutunan sa relasyon nila.
One year umabot ang naging relasyon nina AC at Harvey. Bago pumasok si AC sa PBB Celebrity Collab. Edition ay “sila” pa ni Harvey. Sila pa rin naman hanggang lumabas siya. Anyare?
Pasado
Pasado kay Marian Rivera si Chanty Devela na gumanap bilang Marimar sakaling i-remake ito ng GMA.
Contestant si Chanty sa isang celebrity dance show kung saan isa sa judges si Marian. Pinuri niya ang galing ni Chanty sa pagsayaw at nasabi nga niya na puwedeng-puwede maging Marimar si Chanty.
Nagsabay pa silang nag- Marimar dance. Gayang-gaya ni Chanty ang dance moves ni Marian na wala pa ring kupas ang galing sa pagsayaw.
May mga ilusyunadang shippers naman sina Chanty at ang host ng show, si Alden Richards. Kesyo bagay daw sila.
Naku, asa pa!