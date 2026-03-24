Entertainment

Paano tinuruan ni Marian Rivera si Zia na yakapin ang realidad ng pagiging showbiz baby

Tempo Desk
2 Min Read

By DELIA CUARESMA

Hindi madali ang maging anak ng isang sikat na artista, at aminado si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na ito ang isa sa pinakamalaking hamon niya bilang ina nina Zia at Sixto.

“Sa totoo lang mahirap,” diretsong pag-amin ni Marian sa isang panayam.

Nabanggit nga niya kung paano ang isang simpleng field trip ay naging kumplikado para kay Zia dahil na rin sa ilang eksena kung saan nababati siya ng mga fans.

Ilang na ilang nga raw si Zia dito sa umpisa. Sey daw ng anak sa kanya e “Napi-feel embarassed daw siya…”

Nag-worry si Marian dahil imbes na mag-enjoy lang o matuto, naiisip pa ng bata kung paano titimbangin ang sarili pagdating sa atensyon ng madla.

Kaya ang ginawa niya at ng asawang si Dingdong Dantes, ipinaliwanag nila ang realidad ng kanilang buhay.

“Humihingi kami ng sorry sa’yo. Alam namin na hindi mo ito gusto,” pagbabahagi ni Marian sa sinabi nila kay Zia, sabay paliwanag tungkol sa mga bagay na kaakibat ng propesyon nila.

“Hindi natin alam kung saan tayo nakatira, saang school ka,” giit nga raw niya kay Zia, para ipaintindi sa anak na ang kanilang trabaho ay may kapalit na oportunidad.

Ang resulta? Naging kalmado na si Zia.

Ayon kay Marian, “Sobrang matured ng anak ko… nakinig siya sa amin, inintindi niya.”

Ngayon, mas madalas pa raw itong ngumiti kapag may nakakakilala sa kanya.

Hindi man madali ang celebrity parenting para kina Marian at Dingdong, ito ay nadadaan sa usap at pagpapaintindi.

Bongga!

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Will VP Sara show up? Impeachment hearings start Wednesday

Stay Connected

- Advertisement -

Latest News

Will VP Sara show up? Impeachment hearings start Wednesday
Headlines News
Benilde, Letran eye closer against semis foes for potential Finals rematch
Sports Volleyball
Missing teen found dead in Pasig compound
Headlines News
Warriors expect Stephen Curry for play-in if fit, says Kerr
Basketball Sports