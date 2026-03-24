Nic Chien sa inang si Lea Salonga: I’m the only man she needs

By DELIA CUARESMA
Ayon kay Nic Chien, hindi raw naghahanap ng bagong partner ang inang si Lea Salonga.
Binanggit niya ito sa “Fast talk With Boy Abunda” kamakailan.
Aniya pa nga e: “I’m the only man that she needs.”
Hindi ibig sabihin e may sama siya ng loob sa ama, si Robert Chien.
Ayon kay Nic, may bagong partner na ang ama at masaya siya para rito.
Masaya rin diumano ang ina niya about it.
“They’re very happy, separated,” pakli niya.
Aminado si Nic na nasorpresa siya sa hiwalayan ng magulang.
Pinaka-wild? Sa Instagram niya nalaman ang lahat. Isang all-caps comment mula sa “concerned” fan ang gumulantang sa kanya ukol dito.
“What the hell? I had no idea,” aniya.
Kinabukasan, kinumpirma ng kanyang ama ang balita.
Sa totoo lang, may hints na raw noon pa. Napansin niyang hindi sweet sa isa’t isa ang kanyang mga magulang—walang halikan, walang holding hands. Akala niya, normal lang. Hanggang sa makita niya ang ibang pamilya.
Sa kabila nito, walang bitterness si Nic—puro acceptance.
Very proud si Nic bilang anak ni Lea.
Aniya, hindi siya magiging siya kung hindi sa ina na aniya e, very “progressive… open, loving, kind.”
Kita ito sa kumpiyansa ni Nic sa sarili—mula sa pag-amin na bisexual siya hanggang sa kanyang gender journey.
Sa dulo, simple ang mensahe ng kwento ni Nic: hindi kailangang buo sa tradisyonal na paraan ang pamilya para maging masaya. Minsan, kahit galing sa isang awkward na Instagram comment ang katotohanan, puwede pa rin itong magtulak sa mas malinaw na pag-unawa at mas matibay na pagmamahal.
Yun na!