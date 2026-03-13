Lella Ford, proud nepo baby!

By ROWENA AGILADA
Walang kiyemeng sinagot ni Karla Estrada ang tanong ni Boy Abunda sa “Fast Talk with Boy Abunda” kung totoo bang nagbagsak sila ng pera para maging Big Winner ang anak niyang si Lella Ford sa “PBB Celebrity Collab. Edition 2.0.”
Ani Karla,talagang nag-effort ang buong pamilya nila,pati relatives and friends nila. “Bakit hindi? Normal lang na suportahan ng pamilya,” aniya.
Aniya pa, malaking tulong din sa panalo ni Lella ang suporta ng madlang pipol.
Sayang at hindi naitanong ni Boy kung true ba na sinuportahan din ni Kathryn Bernardo si Lella.
Hindi naman itinanggi ni Lella na Nepo baby siya, being the daughter of Karla Estrada and sister of Daniel Padilla.
“Totoo naman. Walang masama du’n. Ang masama, if you take advantage, palamunin at walang ginagawa. I’m making a name for myself. Pinaghihirapan ko anuman meron ako,” pahayag ni Lella.
Never
Never an issue naman ang apat na anak ni Karla with different fathers. Aniya, parati nilang pinag-uusapan ‘yun ng mga anak niya. Open conversation sila. Ipinapaliwanag niya ang mga naging sitwasyon kung bakit naghiwalay sila ng mga tatay ng mga anak niya. Never din siniraan ni Karla ang mga tatay ng mga anak niya. Aminado siya na madali siyang ma-in love, magtiwala at maloko noon ng mga lalaki.
Blessing
Sa isang interbyu, inamin ni Belle Mariano na much closer na sila ngayon ni Donny Pangilinan. Blessing ito sa kanya at special to her. Komportable siya with Donny at nakakapag-confide siya anything, everything. Spontaneous daw si Donny who never runs out of ideas.
“I would not be here without him,” she said.
Well…