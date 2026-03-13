Andrea, bolera!

By DELIA CUARESMA
Kakaiba ang photoshoot ni Andrea Brillantes para sa ika-23 kaarawan niya nitong Huwebes, March 12.
Very sporty and sexy siya ang mga kuha na tila tsina-channel niya si Michael Jordan complete with Bulls jersey at matching sneakers.
May hawak pa siyang basketball.
“My Jordan year,” caption ni Andrea sa post.
Hindi rin nagpahuli sa kaseksihan si Andrea sa hiwalay na post kung saan makikitang may suot siyang red bikini at maong shorts habang may hawak na gintong bola.
“Just right on time for my birthday,” sabi pa niya.
Siyempre pa, agad nagliyab ang comment section patungkol sa kanyang mga photos.
Obvious na nasiyahan ang kanyang mga followers na dinagsa siya ng pagbati at papuri sa kanyang espesyal na araw.
Kabaliktaran ito sa natikman niyang batikos ilang araw ang nakalilipas ng i-unveil niya si “Ramona,” ang kanyang musical alter ego, sabay release ng kanyang debut single na “GAGA.”
Hindi nagustuhan ng mga faney na pinalabas muna na tila na-hack ang kanyang social media account.
Siyempre pa, may hirit si “ramona” sa bashers.
“Sa mga nagsasabing ‘baduy,’ ‘anti-climactic,’ or ‘PR stunt lang to,’ maybe you just didn’t get the point,” aniya.
“Maybe it feels underwhelming kasi may hinihintay talaga kayo. Leaked conversations. Chismis. Konting scandal. Konting downfall ni Andrea Brillantes. Napaghahalataan ang ugali ng iba dyan [uy].”
Diin pa niya, “For the people saying walang substance and walang kwenta ‘yung kanta, I actually agree with you! Because around 80% of the lyrics I wrote were just the same non-substantial things people have been saying about her (Andrea) for years. GAGA is supposed to annoy haters, because it was made for you.”
Yun na!