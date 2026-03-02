Ang nakakatakot na karanasan ni Anne!

By Delia Cuaresma
Naku, mga ka-chika, maging si Kapamilya star Anne Curtis ay hindi nakaligtas sa epekto ng tumitinding tensyon sa Middle East, huh!
Habang papunta sana si Anne sa Dubai para makasama ang kanyang “little fam,” bigla raw nag-iba ang ihip ng hangin!
Sa kanyang Instagram Stories noong Linggo, March 1, ikinuwento ng aktres na napansin niyang may high-speed jet na lumilipad katabi ng kanilang eroplano.
Sey niya, “Was on my way to meet my little fam in Dubai when I noticed a high speed jet flying beside us.”
Hindi pa man daw siya nakakabawi sa pagkabigla, may isa pa raw jet na namataan. At maya-maya nga e, inanunsyo na ng piloto na babalik sila sa Milan dahil sa airstrikes sa Middle East.
“All flights to the Middle East have been grounded,” dagdag pa niya. Kaya imbes na Dubai ang landing, balik-Italy ang peg ni Anne!
Sa gitna ng kaguluhan, napa-pray na lang ang TV host-actress para sa mga apektado ng sigalot.
“Praying for all the families in the Middle East. Sa mga kababayan natin, ingat po. Stay safe everyone. Hoping things ease soon,” mensahe niya.
Nasa Italy si Anne para sa Milan Fashion Week Fall/Winter 2026, kung saan rumampa at nakihalubilo siya sa international fashion scene bago ang nakakatakot na flight drama.
Samantala, naiulat din na naapektuhan ang Dubai International Airport matapos tamaan ng mga pag-atake.
Buti na lang ligtas si Anne!