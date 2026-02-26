Mga Sang’gre, makikisaya sa Panagbenga Festival 2026!

By DELIA CUARESMA
Lalong mamumukadkad ang mga bulaklak sa Baguio City sa Sabado, Pebrero 28, dahil makikisaya ang cast ng “Encantadia Chronicles: Sang’gre” sa Panagbenga Festival, courtesy of GMA Regional TV.
Magiging makulay ang pinaka-inaabangang piyesta sa City of Pines sa pagbisita nina Sang’gre Faith da Silva, Angel Guardian, at Kelvin Miranda.
Abangan sila sa Covered Court ng Brgy. Upper Dagsian sa ganap na 3 p.m. at 4 p.m. naman sa Covered Court ng Brgy. Upper Dagsian.
Samantala, sa mundo ng “Encantadia Chronicles: Sang’gre,” patuloy na tumitindi ang tensyon habang hawak ni Mitena (Rhian Ramos) ang makapangyarihang armas na minsang pag-aari ni Gargan (Tom Rodriguez).
Sa pagharap ng mga Sang’gre sa matitinding hamon kasunod ng naging kapalaran ni Terra (Bianca Umali) at iba pang pangyayaring sumusubok sa kanilang lakas at pagkakaisa, patuloy na nagiging mas kapana-panabik ang mga susunod na pangyayari sa serye.
Mapapanood ang “Encantadia Chronicles: Sang’gre” mula Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.