Ashtine Olviga, solo flight!

By JUN NARDO
Tuluyan na nga yata ang paghihiwalay ng AshDres nina Ashtine Olviga at Andres Muhlach.
After magbida ni Andres sa “Bagets The Musical,” heto naman si Ashtine na magkakaroon ng sariling anthology series simula sa March 13 sa Viva One Originals.
Apat na episodes ito na sisimulan sa “Who’s The Boss” kung saan makakasama ni Ashtine si Rufae Mae Quinto.
Ang isa pang kaabang-abang ay ang episode nila ni Claudine Barretto titled “Bahay-Bahayan.”
Sa totoo lang, deserve ni Ashtine na bigyan ng ganitong pagkakataon. Bukod sa magaling siyang umarte at nakakakanta e, malakas din ang hatak sa masa, huh!
But of course, marami pa ring fans ng love team nila ni Andres na umaasa na muli silang pagtambalin.
What if, magdagdag ng isa pang episode sa anthology series kung saan magkasama sila ni Andres? Tiyak patok ito!
Wild!
Wild kung sa wild daw ang sex scenes nila Margaret Diaz at Itan Rosales sa VMX version nila ng Joyce Jimenez at Jomari Yllana movie na “Warat.”
Ang ganda ng trailer ng movie na dinirek ni Christian Paolo Lat. Ang description ng director sa version niya sa Joel Lamangan movie ay vpang Gen Z!
“Matapang sila especially pagdating sa pag-ibig,” sey ni direk sa mga characters na ginampanan ni Margaret at Itan.
Pinatotohanan ni Margaret na matapang ang Gen Z sa pag-ibig na aniya minsan na niyang naranasan to the point na handa siyang mamatay para dito.
Buti na lang at nagising siya sa kabaliwan niya!
Streaming sa VMX ang “Warat” sa February 27!