EntertainmentFirst Timer

Ashtine Olviga, solo flight!

Tempo Desk
Tempo Desk
2 Min Read

By JUN NARDO

Tuluyan na nga yata ang paghihiwalay ng AshDres nina Ashtine Olviga at Andres Muhlach.

 After magbida ni Andres sa “Bagets The Musical,” heto naman si Ashtine na magkakaroon ng sariling anthology series simula sa March 13 sa Viva One Originals.

Apat na episodes ito na sisimulan sa “Who’s The Boss” kung saan makakasama ni Ashtine si Rufae Mae Quinto.

Ang isa pang kaabang-abang ay ang episode nila ni Claudine Barretto titled “Bahay-Bahayan.”

Sa totoo lang, deserve ni Ashtine na bigyan ng ganitong pagkakataon. Bukod sa magaling siyang umarte at nakakakanta e, malakas din ang hatak sa masa, huh!

But of course, marami pa ring fans ng love team nila ni Andres na umaasa na muli silang pagtambalin.

What if, magdagdag ng isa pang episode sa anthology series kung saan magkasama sila ni Andres? Tiyak patok ito!

Wild!

Wild kung sa wild daw ang sex scenes nila Margaret Diaz at Itan Rosales sa VMX version nila ng Joyce Jimenez at Jomari Yllana movie na “Warat.”

Ang ganda ng trailer ng movie na dinirek ni Christian Paolo Lat. Ang description ng director sa version niya sa Joel Lamangan movie ay vpang Gen Z!

“Matapang sila especially pagdating sa pag-ibig,” sey ni direk sa mga characters na ginampanan ni Margaret at Itan.

Pinatotohanan ni Margaret na matapang ang Gen Z sa pag-ibig na aniya minsan na niyang naranasan to the point na handa siyang mamatay para dito.

Buti na lang at nagising siya sa kabaliwan niya!

Streaming sa VMX ang “Warat” sa February 27!

Patuloy sa pagtulong
‘When love is gone’
Mother Teresa souvenirs
Keanna loves sex
Anne at Erwan: Ikakasal sa December
TAGGED:
Share This Article
Previous Article Año vows to legal action over multi-billion payoff claims

Stay Connected

- Advertisement -

Latest News

Año vows to legal action over multi-billion payoff claims
News Roundup
UST turns setbacks into a spark
Sports Volleyball
Youth group condemns arrest of 2 activists during EDSA anniversary protest
Headlines News
Ombudsman receives ex-Marines’ affidavits on cash deliveries
Headlines News