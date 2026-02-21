Ellen Adarna umariba na naman laban kay Derek Ramsay!

By DELIA CUARESMA
Nanggagalaiti na naman si Ellen Adarna!
Umarangkada ang aktres sa social media matapos marinig na binabansagan ang ex-husband niyang si Derek Ramsay bilang “good provider” para sa anak nilang si Lili.
Teka lang daw.
Aniya pa, “Let’s stop being delusional…”
Naku, huh!
Nag-ugat ang isyu sa mga pahayag ng showbiz columnist na si Cristy Fermin, na nagsabing si Derek at ang ina nito ang sumasagot umano sa household staff at allowance ng bata.
Hindi nga ito pinalampas ni Ellen.
“Credit should always be given where it is due,” dagdag pa niya.
Ayon kay Ellen, umandar lang umano ang sustento nang maglatag siya ng malinaw na kundisyon.
“Last month, I told his (assistant), ‘No sustento, no Lili. That’s simple.’”
May pahabol pa siya: hindi raw niya hahayaan si Derek “[to] live comfortably just cooling his balls while contributing little to nothing for his child.”
Aray.
Hindi naman daw totally zero. Aminado si Ellen na nagbigay si Derek ng credit card na may 50,000-peso limit.
Pero ayon sa kanyang kuwenta—down to the decimal—55.80 percent lang ito ng kabuuang gastos para kay Lili. Kulang pa para tawaging “Provider of the Year” si Derek, kumbaga.
Nilinaw din ni Ellen na hindi si Derek ang nagpapasahod sa kanyang household. May lima siyang nannies, dalawa ang naka-assign kay Lili, at siya raw ang nagbabayad sa mga ito. Isa lang ang sagot ng kampo ni Derek.
Sagutin kaya ni Derek ang talak niya? Abangan.