Entertainment

Ellen Adarna umariba na naman laban kay Derek Ramsay!

Tempo Desk
Tempo Desk
2 Min Read

By DELIA CUARESMA

Nanggagalaiti na naman si Ellen Adarna!

Umarangkada ang aktres sa social media matapos marinig na binabansagan ang ex-husband niyang si Derek Ramsay bilang “good provider” para sa anak nilang si Lili.

Teka lang daw.

Aniya pa, “Let’s stop being delusional…”

Naku, huh!

Nag-ugat ang isyu sa mga pahayag ng showbiz columnist na si Cristy Fermin, na nagsabing si Derek at ang ina nito ang sumasagot umano sa household staff at allowance ng bata.

Hindi nga ito pinalampas ni Ellen.

“Credit should always be given where it is due,” dagdag pa niya.

Ayon kay Ellen, umandar lang umano ang sustento nang maglatag siya ng malinaw na kundisyon.

“Last month, I told his (assistant), ‘No sustento, no Lili. That’s simple.’”

May pahabol pa siya: hindi raw niya hahayaan si Derek “[to] live comfortably just cooling his balls while contributing little to nothing for his child.”

Aray.

Hindi naman daw totally zero. Aminado si Ellen na nagbigay si Derek ng credit card na may 50,000-peso limit.

Pero ayon sa kanyang kuwenta—down to the decimal—55.80 percent lang ito ng kabuuang gastos para kay Lili. Kulang pa para tawaging “Provider of the Year” si Derek, kumbaga.

Nilinaw din ni Ellen na hindi si Derek ang nagpapasahod sa kanyang household. May lima siyang nannies, dalawa ang naka-assign kay Lili, at siya raw ang nagbabayad sa mga ito. Isa lang ang sagot ng kampo ni Derek.

Sagutin kaya ni Derek ang talak niya? Abangan.

 

GMA welcomes new stars
Daryl Ong signs with Viva
For hopeless romantics
World-class Pinay beauties
Nanguna
TAGGED:
Share This Article
Previous Article InnoVision: PCC’s mission to make Filipino students AI-savvy

Stay Connected

- Advertisement -

Latest News

InnoVision: PCC’s mission to make Filipino students AI-savvy
Entertainment
February 21, 2026
Basketball Sports
NLEX, Converge, Meralco agree to three-team, five-player deal
Basketball Sports
Bong Hawkins gets emotional after Perpetual jersey retirement
Basketball basketball Headlines Sports