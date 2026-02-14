Cristy Fermin nag-sorry kay Bea Alonzo

BY DELIA CUARESMA
Ayun na nga mga ka-marites. As expected, nag-issue na ng public apology itong sina Cristy Fermin, Romel “Chika” Villamor, at Wendell Alvarez sa aktres na si Bea Alonzo.
Sa kanilang vlog na “Showbiz Now Na,” inamin nilang may pinsalang naidulot ang kanilang mga sinabi tungkol sa aktres. Nangako silang ihihinto na ang kahit anong commentary na maglalagay kay Bea sa negatibong ilaw.
Bago ito, kinailangan dumaan sa mediation ang ganap.
Ani Cristy, doon daw e nagkalabasan sila ng tunay na saloobin tungkol sa isyu at finally naipaliwanag nila ang mga sarili kay Bea.
In fair, nakinig at inunawa sila ng dalaga. Pinili nito na patawarin ang tatlo at mag‑move on na.
Ngayon, peace na ang lahat.
“Bea Alonzo, salamat sa pang‑unawa mo… kahit kailan wala po kaming ninais na siya’y saktan… walang‑wala po…” sabi ni Cristy na halatang relieved, huh!
Nagsimula ang sigalot ng mag-file si Bea ng cyber libel complaint laban kina Cristy noong 2024, dahil umano sa mga false, malicious, at damaging information na ipinalabas sa kanilang online show tungkol sa kanya.
Matindi ang paninidigan noon ni Cristy na halos gawin niyang philosophical thesis ang kanyang depensa: “Ang libelo po o ang cyber libel… ay kakambal ng aming propesyon. Ito po ay parang dila at ngipin na magkasama, hindi po maaaring paghiwalayin.”
Tuloy siya sa paninidigan kahit na noong ihain ang warrant of arrest at nakapag‑post sila ng bail.
Pero ito na nga at finally natapos na ang lahat sa kanayang public apology.
All’s well that ends well.