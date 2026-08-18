Heart Evangelista, binanatan mga ‘mayayabang’ na influencers!

BY JUN NARDO
Binanatan ng aktres at global fashion icon na si Heart Evangelista ang mayayabang na influencers nang maging guest siya sa “Your Honor,” hosted by Chariz Solomon at Buboy Villar.
Naging prangka si Heart sa kanyang pananaw sa ilang influencers na napapansin niya sa social media ngayon.
Matatandaang nakipagbakbakan ang personal assistant ni Heart sa influencers na tila may patama kay Heart.
Naging tahimik ang tungkol dito ang “The People Have Spoken” host until maging guest sa show nina Chariz at Buboy.
“Hindi ko ma-take ‘yung ibang influencers kung umasta…yabang mo sis! Ang yabang mo! I hate that! I don’t like entitled people,” bahagi ng buwelta ni Heart.
Bihirang pumalag si Heart but this time, hindi na napigilan ang emosyon niya, huh!
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