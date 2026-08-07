Ruru Madrid, hindi naniniwala sa sukob!

By ROWENA AGILADA
Hindi naniniwala si Ruru Madrid sa pamahiing sukob sa taon. Ayon sa sinaunang tradisyon, kapag nagpakasal ang magkapatid sa parehong taon, mamalasin sa buhay ang isa sa kanila.
Recently ay ikinasal ang bunsong kapatid ni Ruru na si Rere sa basketbolistang si Kai Sotto. Kung gugustuhin ni Ruru na magpakasal sila ni Bianca Umali this year ay walang problema.
Aniya sa “Fast Talk with Boy Abunda,” puwede pa sila humabol bago matapos ang taong ito (2026).
Ayon kay Ruru, si Bianca ang kanyang batas. Pinaghahandaan na niya ang pagiging happy wife, happy life nito sa piling niya.
Hindi na siya maghahanap ng iba pa dahil bukod sa maganda si Bianca, hindi na siya makakahanap ng ibang babaeng mamahalin siya tulad ng pagmamahal sa kanya ni Bianca.
Eight years na ang relasyon nina Ruru at Bianca. Ani Ruru, never na siya mag-tsi-cheat. Minsan na niya ginawa ‘yun kay Bianca. Naghiwalay sila for eight months. He realized na mahal na mahal niya si Bianca, kaya when she gave him a second chance, naging loyal na siya.
Pinatunayan naman ni Bianca na love much niya rin si Ruru noong nagpa-convert siya sa Iglesia ni Cristo (INC).
Ani Ruru, hindi niya pinilit si Bianca. Hinintay niyang magkusang-loob ito. Bawal sa INC ang magpakasal sa hindi kaanib ng kanilang relihiyon.
Inisnab!
Sino kaya ang aktor na hindi pinansin si Kelvin Miranda noong baguhan pa lamang siya? Kuwento niya kay Aiko Melendez sa You Tube vlog nito, guest siya sa isang TV show noon ng GMA.
Lumapit at nagpakilala siya sa aktor. Nang inabot niya ang kanyang kamay, tiningnan lang siya at saka lumayo ito.
Maraming beses ginawa ‘yun ng aktor sa tuwing nagkikita sila sa taping.
“Inisip ko na lang, okay lang. Huwag lang niya ako sasaktan,” sabi ni Kelvin.