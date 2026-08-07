Vern Kaye, may kakaibang haplos!

By DELIA CUARESMA
Nagbabalik si Vern Kaye sa VMX matapos ang halos isang taon na pagpapahinga.
Ani ng seksing mestiza e, may dala siyang bagong “gigl” sa trabaho.
“Oo, talagang na-miss ko ang umarte,” aniya ng aming makapanayam. “Medyo natagalan din talaga pero ngayon I’m back at excited na ako sa mga bagong proyektong puwede kong gawin.”
Pero bakit ng aba siyia Nawala?
“Medyo nagkaroon lang ng problemang personal at na-depress ako. Nawalan ako ng ganang magtrabaho,” sey niya.
Ngayon daw ay okay na siya.
“100 % okay na ako sa tulong ng dasal,” diin niya.
Isang dalubhasang albularyo ang role niya sa bagong VMX film niya na “Haplos Ni Milagros.”
“Very challenging siya sa akin dahil sa location naming sa bundok, mainit at pinaitim pa nila ako,” kuwento niya.”
Ano ba ang kakaiba sa “Haplos Ni Milagros” susog namin.
“Parang may power ako dito na kaya kong pagalingin lahat ng karamdaman sa pamamagitan ng aking haplos.”
Gusto mo ba ng ganoong powers in real life, tanong namin.
“Oo naman, dahil puwede ako yumaman,” sagot niya, sabay tawa.
Sa mga artista natin, sino ang gusto mong haplusin?
“Si Dingdong Dantes,” tili ni Vern.
Bakit si Dingdong?
“Gusto kong i-dingdong niya ako!”
‘Yun na!